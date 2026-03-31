La Casa Blanca se deshace de España: "No necesitamos su ayuda"

El Gobierno de España tomó la decisión hace unos días de cerrar el espacio aéreo. Con esta restricción España no solo prohibía el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español.

Según informó Europa Press, la ministra de Defensa Margarita Robles declaró que estas restricciones fueron comunicadas de manera directa y clara a las autoridades estadounidenses desde el inicio de la operación.

Estados Unidos avanza sin piedad

A partir de estos hechos, la Casa Blanca aseguró este lunes que la Administración de Donald Trump no necesita apoyo de España ni de ningún otro país en el marco de la ofensiva contra Irán. Según fuentes oficiales, las fuerzas estadounidenses están cumpliendo con sus objetivos dentro de la denominada operación ‘Furia Épica’, por lo que no consideran necesaria la colaboración internacional adicional.

Estas declaraciones llegan tras la decisión del Gobierno español de cerrar su espacio aéreo a los vuelos relacionados con dicha operación militar. La medida también incluye la negativa a permitir el uso de bases militares estadounidenses situadas en territorio español, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

Desde Washington, se ha subrayado que la operación avanza según lo previsto y que los resultados obtenidos hasta ahora cumplen o incluso superan las expectativas iniciales. En este contexto, la postura estadounidense refleja una estrategia de autosuficiencia militar y una menor dependencia de aliados europeos.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que tanto las bases de Rota y Morón como el espacio aéreo español han quedado fuera de cualquier actividad vinculada al conflicto. La decisión responde, según explicó, a la consideración de que se trata de una guerra “profundamente ilegal e injusta”.

Robles señaló que esta postura fue comunicada de forma clara a las autoridades estadounidenses desde el inicio de la escalada. En consecuencia, España ha optado por no facilitar ningún tipo de apoyo logístico o estratégico que pudiera implicarla en las operaciones militares en Oriente Medio.

España se desmarca

El cierre del espacio aéreo y la negativa al uso de las bases forman parte de una política más amplia del Ejecutivo español orientada a evitar la participación indirecta en el conflicto. Esta decisión ha sido interpretada como una muestra de independencia en política exterior y de rechazo a la intervención armada.

Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por la Administración estadounidense. Según diversas informaciones, la reacción de Washington se ha traducido en presiones y posibles represalias en el ámbito comercial, lo que podría afectar a las relaciones bilaterales entre ambos países.

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En medio de este escenario, la situación pone de manifiesto las diferencias estratégicas entre aliados tradicionales en un contexto internacional marcado por la tensión y la incertidumbre. Mientras Estados Unidos mantiene su ofensiva, España ha optado por desmarcarse, apostando por una postura más prudente ante el conflicto.