Carvajal no se pierde la despedida de su padre tras 39 años en la Caballería de la Policía Nacional de Madrid

La temporada de Dani Carvajal está siendo peculiar ya que las lesiones no le permiten terminar de arrancar como le hubiera gustado y, junto con la misma situación que sufre Trent Alexander-Arnold, obliga a Fede Valverde a desplazarse al lateral derecho, pese a su preferencia por jugar en el medio del campo. La última, tras el Clásico, obligará al de Leganés a parar hasta 2026.

A falta de juego, Carvajal 'ayuda' a su equipo protestando y sacando de quicio a sus rivales, como ya hizo con Lamine Yamal en el Clásico al acercarse al joven azulgrana a recriminarle de malas maneras las palabras antes del partido que levantaron tanta polémica.

Dani Carvajal recrimina a Lamine Yamal sus declaraciones después del clásico. / DAZN

El 'jabalí' es uno de los futbolistas más queridos por la afición madridista y el capitán general del equipo, así como uno de los favoritos de la selección española por encarnar esa alma de lucha y perseverancia que tanto gusta por la península.

Del mismo modo, su padre, Mariano Carvajal, es uno de los agentes más queridos dentro de la Policía Nacional, profesión que ha practicado en los últimos 39 años. Ahora, sin embargo, ha llegado a la edad de jubilación y le ha llegado el momento de dar un paso al lado para centrarse en la vida de retirado.

Dani Carvajal junto con su padre en la celebración de la última Champions del Real Madrid. / X/Policía Nacional

El mismo cuerpo policial ha publicado el homenaje en sus redes sociales, donde también aparece el futbolista, en la despedida del inspector de la Unidad de Caballería de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

"Sus compañeros y su familia han querido homenajearle como se merece por su jubilación. Siempre en la familia azul", escribe el cuerpo policial en las redes sociales. En el vídeo se puede ver como va acompañado con su caballo hasta el último momento, al entrar a las disposiciones del cuerpo donde recibe el cariño de los compañeros y familiares, entre ellos su hijo y nietos.

A Carvajal padre le ha tocado cubrir algunos de los festejos de su hijo cuando ha ganado algún título y no ha dudado en aparecer junto a su hijo en la celebración de los triunfos del Real Madrid. En los comentarios del vídeo publicado en las redes hay comentarios de todo tipo, aunque la mayoría de cariño hacia el agente y destacando que pese al éxito y fama de su hijo, siguiera en sus funciones hasta el último momento.