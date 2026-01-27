El cartel viral en una comunidad de vecinos cansada de los coches mal aparcados: "Les ha faltado poner 'tonto, que eres tonto'"

En los párquings comunitarios la norma es sencilla y bastante fácil de entender, a priori: no se puede aparcar fuera de los límites permitidos y señalizados en el suelo. Sin embargo, bien por dejadez o por prisa, muchos propietarios no son capaces de encajar su coche dentro de la plaza.

Cuando eso ocurre, la primera vez no se tiene en cuenta, la segunda ya se tuerce el gesto y, a la tercera, se actúa. Así mismo lo han hecho en una comunidad de vecinos que se ha viralizado en X por lo surrealista que parece la petición al encontrarse con este problema recurrentemente.

Ejemplo de lo que no se puede hacer en una plaza de párquing: ocupar más espacio del que hay delimitado. / Autofácil

En el indicativo de la Administración y la Junta de Gobierno comunitario que ha dado a conocer el usuario 'El Maricornio Encabronao' apunta que está "prohibido aparcar fuera de las plazas señalizadas", además de que "los vehículos deben ajustarse al tamaño de la plaza" y no invadir el espacio contiguo.

"No se permiten vehículos que sobresalgan o invadan zonas comunes", señala el cartel, que además va acompañado con imágenes para hacerlo más entendedor si cabe. En caso de no cumplir con la normativa, se advierte que "la comunidad actuará ante cualquier incumplimiento".

La petición no es en balde, sino que responde a hacer caso de la normativa 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal en la que se especifica precisamente que no se puede aparcar fuera de la señalización indicada, sin perjudicar las zonas comunes.

La solución que propone la normativa es, en primera instancia, intentar comunicárselo al propietario del vehículo en cuestión, dejando la vía judicial en segunda instancia para denunciar la práctica en caso de negativa o inacción. En caso de proceder, la policía acudiría al lugar para llevarse el vehículo, aunque el proceso puede ser lento.

Las respuestas de X

La jungla de X no tardó en meterse a comentar la imagen compartida por el usuario y ha hacer sus valoraciones personales: "Les ha faltado poner un 'antes de comprar el coche mídalo para ver si cabe en su plaza'", comenta uno que recibe la mejor respuesta del 'post' de parte de la misma persona que daba a conocer el caso, "Les ha faltado poner 'tonto, que eres tonto'".

"Las plazas de casi toda comunidad están hechas con medidas de coches de antaño", apunta otro, que añade que "los SUV no entran" en las actuales y criticando que haya gente que "usa la parte trasera a modo trastero". Esto, aunque es una realidad, no es el caso de la comunidad mencionada: "Las plazas, el año pasado se repintaron y se adaptaron, precisamente porque esto es una ciudad, y los coches cada vez más grandes. Se añadieron 50 plazas nuevas sacadas de la manga", puntualiza el que publicaba.

La situación, sin embargo, podría ser peor, según relatan: "En mi plaza un buen día los de los lados aparcaron encima de las líneas y ese día fui en autobús porque no podía entrar por ningún lado del coche", revela un último, dando a conocer que es una práctica más común de lo que uno podría pensar.