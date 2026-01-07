Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Athletic ClubSorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyBarcelona - Athletic horarioBarcelona - Athletic alineacionesCopa de la ReinaBarça AtlèticRival Barça CopaRival Madrid CopaCanceloYabuseleBrahimEtapa 4 DakarMateu LahozPeñarroyaMadrid - Atlético dónde verCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

SEGURIDAD SOCIAL

Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

El Gobierno tiene como objetivo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación de los precios

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

A principios de 2026, millones de pensionistas comenzarán a recibir una carta de la Seguridad Social. Habitualmente, una misiva del organismo no suele ser bien recibida entre los ciudadanos. En esta ocasión, la comunicación es más positiva que de costumbre.

Después de conocerse los datos definitivos del IPC, esta carta de la Seguridad Social confirma la revalorización de las pensiones. En términos generales, el aumento será del 2,7%, elevando la cuantía mensual.

Aunque la normativa entró en vigor el primer día de enero, los pensionistas no recibirán este incremento hasta final de mes, cuando reciban la primera mensualidad de 2026.

La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros en la última reunión de 2025. De esta forma, se confirmó la subida del 2,7% en las pensiones contributivas y de clases pasivas.

Además, las pensiones mínimas también subirán más de un 7%. Así lo ha confirmado la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Con este mecanismo, el Gobierno tiene como objetivo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación de los precios. Según los datos, el aumento de las pensiones contributivas beneficiará a 9,4 millones de pensionistas.

En 2026, la pensión media de jubilación se establece en 1.552,32 euros mensuales. Por lo tanto, la subida del 2,7% supone un aumento de 571,35 euros anuales, con respecto al ejercicio anterior.

Noticias relacionadas y más

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, argumentó que "la revalorización de las pensiones es un derecho de los pensionistas. Así, con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer
  2. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  3. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  4. El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: 'Se acabó
  5. Maduro declara ante el juez: 'Soy inocente y presidente de Venezuela
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
  8. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"

Tras la borrasca Francis, llega Goretti: Un nuevo temporal amenaza la Península Ibérica

Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

Rosalía triunfa en Francia: Un importante medio considera 'Lux' como el mejor disco del año

Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

Última hora, la familia de Sara Carbonero actualiza de su estado de salud: "No está grave"

Última hora, la familia de Sara Carbonero actualiza de su estado de salud: "No está grave"

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

Una argentina se muda a España y queda decepcionada tras recibir su primer sueldo

Una argentina se muda a España y queda decepcionada tras recibir su primer sueldo