Así es la carta de la Seguridad Social que recibirán millones de pensionistas en enero de 2026

A principios de 2026, millones de pensionistas comenzarán a recibir una carta de la Seguridad Social. Habitualmente, una misiva del organismo no suele ser bien recibida entre los ciudadanos. En esta ocasión, la comunicación es más positiva que de costumbre.

Después de conocerse los datos definitivos del IPC, esta carta de la Seguridad Social confirma la revalorización de las pensiones. En términos generales, el aumento será del 2,7%, elevando la cuantía mensual.

Aunque la normativa entró en vigor el primer día de enero, los pensionistas no recibirán este incremento hasta final de mes, cuando reciban la primera mensualidad de 2026.

La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros en la última reunión de 2025. De esta forma, se confirmó la subida del 2,7% en las pensiones contributivas y de clases pasivas.

Además, las pensiones mínimas también subirán más de un 7%. Así lo ha confirmado la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Con este mecanismo, el Gobierno tiene como objetivo que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación de los precios. Según los datos, el aumento de las pensiones contributivas beneficiará a 9,4 millones de pensionistas.

En 2026, la pensión media de jubilación se establece en 1.552,32 euros mensuales. Por lo tanto, la subida del 2,7% supone un aumento de 571,35 euros anuales, con respecto al ejercicio anterior.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, argumentó que "la revalorización de las pensiones es un derecho de los pensionistas. Así, con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas".