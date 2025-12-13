La carta de Hacienda que miles de españoles recibirán antes de que termine el año

La Agencia Tributaria volverá a ser la protagonista en las últimas semanas de 2025. ¿Por qué? Según hemos podido conocer los medios, el organismo enviará cartas a miles de contribuyentes de toda España y de no responderlas, podemos enfrentarnos a importantes sanciones económicas.

Estas notificaciones, que pueden llegar tanto por correo postal como electrónico, tienen como objetivo informar sobre incidencias detectadas en la declaración de la Renta o reclamar documentación adicional. Y en algunos casos, pueden suponer el comienzo de un procedimiento sancionador. Menudo regalo de Navidad, ¿no crees?

Hacienda suele enviar estas cartas cuando detecta irregularidades, desajustes en los datos declarados o incumplimientos de plazos. Si se presenta la declaración fuera de plazo y esta sale a pagar, el recargo puede oscilar entre el 10% y el 20% de la cantidad adeudada. Sin embargo, si regularizamos la situación de forma voluntaria antes de recibir el requerimiento, el recargo se reduce al 5%.

¿Sabías que la Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo de 4 años para revisar cualquier incidencia relacionada con el IRPF? Más allá del contenido de la carta, los expertos insisten en la importancia de no ignorar estas notificaciones.

Sin ir más lejos, según la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central y el artículo 203 de la Ley General Tributaria, no responder a un requerimiento puede derivar en sanciones económicas.

Así son las multas por incumplimiento de la Agencia Tributaria

Las multas por incumplimiento empiezan en 150 euros si es la primera vez, suben a 300 euros si es una reincidencia y alcanzan los 600 euros en caso de ser un tercer incumplimiento.

¿Y qué se considera infracción? Cualquier actuación que dilate, entorpezca o impida las actuaciones de la Administración Tributaria. Esto se traduce en tres tipos principales de cartas: requerimiento de información, propuesta de liquidación y resolución del procedimiento. Puede haber un caso más grave, que se traduzca en una providencia de apremio o comienzo de diligencias de embargo. Así que mucho cuidado con no responder a estas cartas en tiempo y forma.