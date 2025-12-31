Los carritos de la compra cambiarían para siempre en 2026 a causa de un elemento bastante polémico

Los carritos de la compra en los supermercados podrían estar a punto de cambiar radicalmente en España a lo largo del próximo año 2026 a causa de un elemento concreto: el auge de los códigos QR.

La digitalización que hemos ido viviendo en múltiples sectores y servicios desde la pandemia ha hecho que estos últimos se conviertan en una pieza indispensable dentro de nuestra vida cotidiana.

En este caso en concreto, estaríamos hablando de que ya no haría falta insertar una moneda para desbloquear un carrito de la compra con tal de usarlo: bastará con escanear un código QR que presentará el mismo.

Evidentemente, esto último es algo que puede resultar muy beneficioso para las empresas de cara a agilizar bastante el proceso de compra y, presuntamente, obtener información de sus clientes de forma indirecta.

No obstante, estas medidas se olvidan de un sector crucial de la población a la que se le complicaría mucho el simple acto cotidiano de ir al supermercado: efectivamente, hablamos de las personas mayores.

Esa es la razón por la que están surgiendo muchas críticas en relación a estas nuevas medidas, catalogándolas como anticonsumidor por el efecto que tendrá en aquellas personas mayores que no se manejen bien con las nuevas tecnologías.

Por otro lado, no hay una fecha concreta en la que se instaurará esta medida y se desconoce si la seguirán también aquellas cadenas que ofrecen sus carritos sin necesidad de usar una moneda con ellos.

Lo que está claro es que este nuevo movimiento fruto de la digitalización está generando cierta división de opiniones y habrá que ver cómo evoluciona la situación a lo largo del próximo año 2026.