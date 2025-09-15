Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Carreteras hechas con bolsas de plástico reutilizable? Así podrían ser los asfaltos del mañana

Serán mucho más resistentes a las grietas, de acuerdo a un reciente estudio

Claudio Torres

La mayoría de carreteras están creadas con productos derivados del petróleo que han terminado siendo lo que conocemos como "asfalto". Pero ¿y si os dijéramos que podría estar creado con trigo o colillas de cigarro? ¡O con bolsas de plástico! Suena a una broma tonta, pero lo cierto es que un reciente estudio ha demostrado no solo que es posible, sino que sería incluso más resistente que el asfalto convencional.

Unos investigadores de la Universidad Edith Cowan (ECU) en Joondalup, Australia, son los que han utilizado bolsas de plástico y botellas de leche para crear asfalto que ha resultado ser más resistente a las grietas. Esto podría ser una gran solución no tanto a la durabilidad de las carreteras sino a la contaminación medioambiental.

Las bolsas de plástico son uno de los más grandes problemas en lo que a contaminación del medio ambiente se refiere y muchas de ellas no se reutilizan, sino que se tiran y acaban en parajes naturales como ríos, bosques, playas, etc.

Esto sobre todo pone en riesgo la vida marina por la presencia de residuos no orgánicos en los océanos, lo que además desembocaría en ser algo perjudicial para la vida humana a largo plazo.

Para hacernos una idea, solo el 9% del plástico producido desde 2019 (casi 500 millones de toneladas en total) ha sido reutilizado. Un 79% del restante ha acabado en vertederos.

Por eso se ha llevado a cabo este estudio que demuestra que todas esas bolsas de plástico reutilizables podrían utilizarse para crear un asfalto de manera totalmente efectiva y que además sería incluso más resistente que el petróleo.

