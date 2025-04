Las carreras de Josema Yuste y Adrián Lastra, nuevos invitados de 'El Hormiguero'

Este miércoles, 30 de abril de 2025, 'El Hormiguero' recibe la visita de dos nuevos invitados. Esta semana, estaba previsto que Adriana Torrebejano y Adrián Lasta acudieran al programa presentado por Pablo Motos. No obstante, Antena 3 ha comunicado la ausencia de la actriz en las últimas horas. En su lugar, acudirá Josema Yuste, que también comparte proyecto con el intérprete.

Los actores acudirán al plató de Atresmedia para hablar de su nuevo proyecto teatral. Una obra repleta de comedia con situaciones disparatadas. Durante la entrevista, hablarán con el presentador sobre el proceso creativo, las anécdotas más divertidas de los ensayos y el desafío de reunir a diferentes generaciones bajo la misma propuesta humorística.

Adrián Lastra

Adrián Lastra (Madrid, 1984), es un afamado actor y cantante español, conocido por sus trabajos en teatro, televisión y cine. Ha participado en musicales como 'Hoy no me puedo levantar', '40 El Musical', 'En tu fiesta me colé' y 'Grease'.

En televisión, debutó con la serie 'Lalola' (2008), pero no fue hasta su papel en 'Velvet' (2013-2016) cuando comenzó a ser más reconocido por el público general. Posteriormente, ha participado en su spin-off, 'Velvet Colección' (2017).

Ese mismo año, cambió a un registro más dramático con 'Tiempos de guerra'. En la gran pantalla, ha actuado mayoritariamente en comedias nacionales. Lastra ha trabajado en títulos de éxito como 'Fuga de cerebros 2' (2011), 'Primos' (2011) y 'Cuerpo de élite' (2016).

Josema Yuste

Josema Yuste (Madrid, 1954) es un reconocido actor, humorista y presentador español. El artista se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde coincidió con Millán Salcedo y Fernando Conde, con quienes fundó 'Martes y 13'.

Como trío humorístico, participaron en películas como 'Ni te cases ni te embarques', 'La loca historia de los tres mosqueteros' o programas de televisión como 'Fantástico' o 'Un, dos, tres, responda otra vez'. Tras la marcha de Conde, el dúo Millán y Yuste se convirtió en un éxito televisivo.

Desde 1988 a 1997, protagonizaron especiales, nocheviejas y programas de televisión. También regresaron al cine con películas como 'Aquí huele a muerto' (1989) y 'El robobo de la jojoya' (1991). Después de separarse, Yuste ha centrado su carrera al teatro. No obstante, también ha seguido involucrado en concursos y programas de televisión de manera intermitente.