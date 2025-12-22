La carrera de Vanesa Romero: actriz, presentadora y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Esta semana se celebra Navidad y Pasapalabra no se detiene. El programa de Antena 3 emite sus últimos programas de 2025. Como cada tres días, Roberto Leal recibe a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales.

Los invitados intentarán sumar el mayor número de segundos posibles para la prueba final del Rosco. Este lunes, el concurso cuenta con la presencia de Alejo Sauras, Natalia Millán, Roberto Brasero y Vanesa Romero.

Vanesa Romero (Alicante, 1978) es una conocida actriz, presentadora, modelo, directora, productora y escritora de España. La intérprete saltó a la fama por sus papeles en 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'.

La alicantina fue escogida Belleza de la hoguera Avenida Costa Blanca-Entre playas y Dama del Foc en 1995. Más tarde, fue galardonada con el título de Miss Alicante y participó en el certamen de Miss España.

Romero comenzó su carrera televisiva en Canal 15, de Alicante, en un programa dedicado a la fiesta oficial de su ciudad. Posteriormente, fue presentadora del programa infantil 'Jaula de pillos' en Localia Televisión.

Después de esta experiencia en los canales autonómicos, la comunicadora dio el salto a la televisión nacional. Romero fue presentadora de programas como 'Noche de impacto', 'La batidora' o 'Del 40 al 1'. Además, también presentó el zapping 'Los imposibles' en Telemadrid.

Mientras, Vanesa Romero compaginó su trayectoria como presentadora con sus primeros papeles como actriz. La intérprete participó de forma episódica en 'Una de dos', '¡Ala... Dina! y 'A tortas con la vida', antes de su primer personaje de éxito.

La actriz fue escogida para el rol de Ana en 'Aquí no hay quien viva'. Cuando la serie se trasladó de cadena, Romero siguió un papel similar en 'La que se avecina'. En la gran pantalla, la artista ha aparecido en películas como '9 meses', 'Padre no hay más que uno 4' y 'Hotel Bitcoin'.