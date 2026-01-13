La carrera y trayectoria de María Jesús Grados (y su acordeón), la nueva invitada de Pasapalabra

Hoy llega una nueva edición de Pasapalabra, y con ella una nueva oportunidad de que los dos concursantes principales luchen en el Rosco por llevarse el bote. Cómo no, tendrán algo de ayuda para aligerar su dura batalla, la cual viene de parte de varias celebridades que intentarán sumar segundos al cronómetro del Rosco durante las pruebas previas. Y una de las invitadas de hoy no es otra que María Jesús Grados.

María Jesús Grados nació el 29 de mayo de 1956 en Cáceres, aunque se crio en Valencia. Ya siendo muy pequeña, demostró tener un talento especial para la música. De hecho, con tan solo 8 años ya empezó a tocar el acordeón en playas de la Malvarrosa y locales de Valencia y Benidorm. Con ello, ya empezaba a ganar dinero para sí misma y para costearse estudios musicales. Siendo ya más mayor, logró participar en concursos de radio y programas de televisión como Salto a la fama y Gente Joven.

Sin embargo, no fue sino hasta 1981 cuando la música se catapultó a la fama. Fue con su canción "El baile de los pajaritos", que es una versión del popular tema conocido como "Chicken Dance". Su interpretación sonó por toda España en televisión, radio y fiestas populares. A lo largo de su carrera, grabó más de 50 discos y ganó numerosos reconocimientos (entre ellos el primer Cassette de Oro por El show de María Jesús y un disco de platino por Los pajaritos).

María Jesús Grados también ha recibido un especial foco mediático por sus apariciones en televisión más allá de su faceta musical. Se dejó ver en numerosos programas e incluso realities. Además de ello, también ha sido concejala en La Nucía (Alicante) y emprendedora, regentando durante años un local con su nombre en Benidorm.