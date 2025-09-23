Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La carrera y trayectoria de Ana García Lozano, la nueva invitada de Pasapalabra

La periodista y presentadora vuelve una vez más al programa de Antena 3

Ana García Lozano en Pasapalabra

Ana García Lozano en Pasapalabra / 5

Claudio Torres

Como cada tarde española, hay nueva nueva edición de Pasapalabra donde los concursantes lucharán por intentar llevarse el bote en la prueba final, El Rosco. Pero eso sí, antes tendrán que jugar en otras pruebas donde intentarán llevarse segundos para sumar a su cronómetro en dicha prueba final.

Y como cada día, dos celebridades ayudarán a cada concursante en estas pruebas. Hoy llega una nueva para el equipo naranja y se trata de Ana García Lozano. Os vamos a hablar de ella en el presente post.

Se trata de una periodista y presentadora nacida en en Valencia el 13 de septiembre de 1963. Proviene de una familia relacionada con la música: su padre, Baldomero García, fue guitarrista; su madre, Maruja Lozano, cantante de copla; y, sin ir más lejos, es sobrina del famoso cantante Manolo Escobar.

Sin embargo, ella decidió tirar por otro lado, el del periodismo, por lo que estudió esa carrera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y se acabó licenciando.

Primero, como muchos otros periodistas, comenzó en el mundo de la radio trabajando como productora de programas informativos en Radio España en 1982. En el 86, se incorporó a la Cadena COPE, donde combinó labores de producción con las de locutora en programas musicales (ahí quizá se le podía ver un poco ese gen musical).

Pero es reconocida por sus trabajos en televisión: por un lado, participó en programas emblemáticos como VIP Noche y El Gran Juego de la Oca. En el año 1994, dirigió su primer programa propio, "El programa de Ana", en Telemadrid, que duró dos temporadas.

Luego, se fue a Telecinco para dirigir "Ana en las tardes". Se convirtió en una de las periodistas femeninas más reconocidas en España dentro del mundo de los talk-shows de los 90.

