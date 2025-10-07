La carrera de Supremme Luxe: televisión, teatro y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Cada inicio de semana, 'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados. Roberto Leal recibirá en el plató de Antena 3 a cuatro famosos, que participarán en el equipo naranja y equipo azul.

La misión de las celebridades será sumar el máximo número posible de segundos para la prueba final del Rosco. En esta ocasión, el concurso contará con la presencia de Pastora Vega, Josema Yuste, Óscar Pereiro y Supremme de Luxe.

Supremme de Luxe (Fuenlabrada, 1979) comenzó teatro a los 13 años. Aunque inició el grado de Filología hispánica y literatura en la Universidad de Madrid, dejó los estudios para dedicarse a tiempo completo en su carrera artística.

En 1997, fue presentadora de la popular fiesta 'Que Trabaje Rita', en las ediciones de Madrid, Barcelona, Méxio y París. Durante esta etapa, compartió cartel con artistas como Azúcar Moreno, Camela, Ruth Lorenzo, Kate Ryan, entre otros.

Desde entonces, Supremme ha participado habitualmente en los diferentes escenarios del Orgullo LGTQB+ en Chueca. Una de sus canciones, 'Miénteme', se encuentra dentro del recopilatorio 'World Pride', editado por Universal Music Spain.

El primer ábum de Supremme de Luxe, titulado 'Ahora yo', fue lanzado en 2012. Posteriomente, ha publicado algunos sencillos como 'Basta ya' (2016), 'Getting High' (2017), 'Resurgir' (2019), 'Ener-G' (2020), 'Llévame al cielo' (2021) e 'Inevitable' (2022).

Como intérprete, comenzó su filmografía en el cortometraje 'Queridísimo Papá' (2018), de Luis Navarrete. Más tarde, colaboró en su primera película, 'The Phantom of the Sauna' (2021). En la pequeña pantalla, apareció como invitada de un especial de 'First Dates'.

Finalmente, cabe destacar su papel como jurado y presentadora de 'Drag Race España' y 'Drag Race España: All Stars'. También presentó el programa 'Reinas al rescate', de Atresplayer Premium.