La carrera de Soraya Arnelas: cantante, concursante de 'OT' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Este martes, 4 de noviembre, 'Pasapalabra' vuelve a tener como protagonistas a Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Los concursantes han formado una de las rivalidades más longevas del concurso. En esta ocasión, los participantes competirán por el mayor bote de la historia del programa: 2.338.000 euros.

No obstante, no estarán solos durante el camino. El plató de Antena 3 recibe a cuatro invitados del mundo del entretenimiento. Los famosos ayudarán a los concursantes principales a conseguir el máximo número de segundos posibles para la prueba final del rosco.

Soraya Arnelas (Cáceres, 1982) es una popular cantante, compositora y actriz española. La artista saltó a la fama tras concursar en la cuarta edición de 'Operación Triunfo' (2005). Además, fue la única participante que nunca había cantado de forma profesional.

La cantante era una de las favoritas del jurado, ya que tan solo fue nominada en una ocasión. De hecho, esa semana fue salvada por los profesores de la academia. Soraya firmó un gran concurso y llegó a la gala final junto a Sergio Rivero y Víctor Estévez, quedando finalmente en segundo lugar.

Posteriormente, Soraya firmó su primer contrato discográfico y publicó su primer álbum a finales del mismo año: 'Corazón de fuego'. La artista consiguió un disco de platino tras vender más de 100.000 copias en España.

Después de publicar cuatro discos de estudio, Soraya anunció su intención de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2009. La exconcursante de 'OT' se presentó a la selección con el tema 'La noche es para mí'. Finalmente, fue escogida para representar a España en el certamen.

La discografía de Soraya cuenta con un total de siete álbumes de estudio. En su carrera, ha colaborado con artistas como Edurne, Santa Fe, Antonio Romero, Kate Ryan, Juan Magan, Chenoa, Bombai y Jorge González, entre otros.

Fuera de los escenarios, Soraya ha participado en diferentes programas de televisión como: 'El Club de Flo', 'La Batalla de los Coros', 'Cabaret Olé', '¡A Bailar!', 'Tu cara me suena', 'Celebrity Bake Off' y 'Masterchef Celebrity'.