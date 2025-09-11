La carrera de Santi Rodríguez: actor, comediante y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Desde el 10 hasta el 15 de septiembre, los espectadores de 'Pasapalabra' tienen una nueva cita por las tardes en Antena 3. El concurso volverá a contar con la presencia de cuatro celebridades, que llegan para superar las pruebas y unirse a los equipos naranja y azul.

De esta forma, el formato se despide de Eva Soriano, Nacho García, Lucía Ramos y Ken Appledorn, que han estado participando en las últimas tres tardes.

En esta ocasión, el programa presentado por Roberto Leal recibirá en el plató a Esther Arroyo, Berta Collado, Carlos Hipólito y Santi Rodríguez. En este artículo, nos centraremos en la carrera del famoso comediante.

Santi Rodríguez (1965) nació en Málaga, aunque su familia se trasladó a Jaén a los pocos meses, ciudad donde creció y reside en la actualidad. El actor andaluz saltó a la fama con los monólogos de 'El club de la comedia'.

No obstante, Rodríguez llevaba años participando en varios programas de televisión como: 'Ingenio y locura' (Antena 3), 'Triquitraque' (Canal Sur), 'Conocer Andalucía' (Canal Sur), 'Canta, Canta' (Canal 9), 'La Trituradora' (Antena 3), 'A toda risa' (TVE) y 'Esto no es serio' (Antena 3).

Después de su éxito como humorista, comenzó a colaborar en 'La noche... con Fuente y cía', de Telecinco. Posteriormente, Santi Rodríguez aceptó un papel como 'el frutero' de la serie 'Siete vidas', personaje que impulsó su carrera y le hizo popular entre la audiencia.

En teatro, ha formado parte del famoso montaje '5hombres.com'. También ha sido protagonista de obras como 'Ave Sosía', 'Infarto, no vayas a la luz' y Espíritu, una comedia para morirse de risa'.

Fuera de los escenarios, Santo Rodríguez ha colaborado con la Asociación Síndrome de Down de Jaén, siendo embajador para diferentes causas benéficas. Además, contribuye en una gala anual de la asociación con la participación de distintos famosos.