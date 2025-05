Así es la carrera profesional de Edurne, invitada de hoy en 'El Hormiguero'

Este miércoles, 7 de mayo de 2025, 'El Hormiguero' recibirá a una invitada. Pablo Motos entrevistará a una de las artistas más reconocidas del mundo del espectáculo y la televisión. La cantante volverá a estar en el programa para comentar sus nuevos proyectos y su estreno en 'La Voz Kids', concurso de Atresmedia.

Edurne visitará el plató de Antena 3 y compartirá cómo está viviendo esta nueva experiencia en el talent show infantil. Además, charlará sobre sus últimos proyectos en televisión, música y de su vida personal.

Edurne García Almagro (Collado Villalba, Madrid, 1985) es una conocida cantante, compositora, actriz y presentadora española. La madrileña saltó a la fama tras concursar en la cuarta edición de 'Operación Triunfo', en 2005. La carrera musical de la cantante despegó desde entonces, con el lanzamiento de ocho álbumes de estudio y sus respectivas giras en solitario.

Además de 'OT', Edurne también ha participado en otros concursos como '¡Más que baile!', donde obtuvo la segunda posición en la votación del público. Posteriormente, se proclamó ganadora del concurso musical de imitaciones 'Tu cara me suena', consiguiendo el 60% de los votos.

En 2015, RTVE la escogió como representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2015. El certamen se celebró en Viena y la española terminó en la vigesimoprimera posición con su canción 'Amanecer'.

Durante su trayectoria, ha compaginado su carrera musical con sus trabajos en televisión. Edurne ha sido presentadora, colaboradora y jueza de diversos programas en Telecinco y Cuatro. Entre los mismos, destacan 'Got Talent España', 'Idol Kids', 'Got Talent: All Stars' y su próximo proyecto, 'La Voz Kids'.

La artista también ha probado como actriz en diferentes series de televisión como 'Hospital Central' o 'Ana y los siete', entre otras, apareciendo de forma episódica. En este sector, su experiencia más longeva fue en 'Servir y proteger'. También ha colaborado en algunos proyectos cinematográficos como ella misma o doblando un personaje en 'My Little Pony: La película'. En teatro, ha sido protagonista del musical 'Grease'.

Desde 2010, mantiene una relación sentimental con el futbolista español David de Gea. La pareja tuvo su primera hija en común en marzo de 2021. Dos años más tarde, contrajeron matrimonio en Menorca. En la celebración, estuvieron invitadas celebridades como Risto Mejide y Santi Millán, compañeros de televisión.