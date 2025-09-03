Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así es la carrera de Octavi Pujades: médico, escritor, actor y nuevo invitado de Pasapalabra

El conocido actor Octavi Pujades se suma al reparto de Pasapalabra como nuevo invitado especial

Octavi Pujades

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Octavi Pujades ha sido confirmado recientemente como nuevo invitado de Pasapalabra, y lo cierto es que el programa se ha fijado en un intérprete tremendamente versátil cuya vida tiene realmente mucho a contar.

Esto es todo lo que debes saber sobre Octavi Pujades

El actor catalán nació un 1 de julio de 1974 en Sabadell, Barcelona, y aunque es especialmente conocido por su trayectoria como actor profesional, lo cierto es que antes de sumergirse por completo en la interpretación dedicó unos años de su vida a licenciarse en medicina (aunque sin llegar a ejercer).

Octavi Pujades estuvo casado en 2002 con una mujer junto a la que tuvo dos hijos, Jordi de 17 años y Alicia de 15 años. El matrimonio llegó a su fin en 2014, y en 2016 se confirmó que Octavi se encontraba en una nueva relación con la fotógrafa y actriz Anna Senan.

En términos profesionales, Octavi Pujades tuvo su gran rol rompedor mediante una serie que se mantiene como parte de un dulce pasado para muchos españoles: 'Al salir de la clase', producción en la que hizo su debut en 2001.

Pero lo cierto es que Octavi Pujades cuenta con una carrera como actor plagada de éxitos profesionales; también formo parte de 'Un paso adelante' de 2002 a 2005 y de 'Hospital Central' de 2009 a 2010, entre muchos otros papeles.

Aunque de forma bastante más limitada, Octavi Pujades también tiene experiencia en el mundo del cine. Películas como 'Lisístrata' (2002) y 'Slam' (2003) le vieron expandir su talento en lo que fue su época más destacada como actor.

Asimismo, en años más recientes Octavi se ha decantado por el mundo del teatro; en 2021 participó en la obra 'Oh Mami' y en 2023 se le pudo ver en 'El joc de la veritat', además de que en 2026 tomará parte de 'La ratonera' en el Teatre Borràs de Barcelona.

Y por si todo esto fuera poco, la carrera de Octavi Pujades recibe su lazo con su periplo como escritor, en lo que destaca un debut en 2023 mediante 'Cuentos clásicos a mi manera', una recopilación de cuentos infantiles con toques personales del autor. Definitivamente Pasapalabra se lleva a una persona de mucho talento.

