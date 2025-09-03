Así es la carrera de Octavi Pujades: médico, escritor, actor y nuevo invitado de Pasapalabra

Octavi Pujades ha sido confirmado recientemente como nuevo invitado de Pasapalabra, y lo cierto es que el programa se ha fijado en un intérprete tremendamente versátil cuya vida tiene realmente mucho a contar.

Esto es todo lo que debes saber sobre Octavi Pujades

El actor catalán nació un 1 de julio de 1974 en Sabadell, Barcelona, y aunque es especialmente conocido por su trayectoria como actor profesional, lo cierto es que antes de sumergirse por completo en la interpretación dedicó unos años de su vida a licenciarse en medicina (aunque sin llegar a ejercer).

Octavi Pujades estuvo casado en 2002 con una mujer junto a la que tuvo dos hijos, Jordi de 17 años y Alicia de 15 años. El matrimonio llegó a su fin en 2014, y en 2016 se confirmó que Octavi se encontraba en una nueva relación con la fotógrafa y actriz Anna Senan.

En términos profesionales, Octavi Pujades tuvo su gran rol rompedor mediante una serie que se mantiene como parte de un dulce pasado para muchos españoles: 'Al salir de la clase', producción en la que hizo su debut en 2001.

Pero lo cierto es que Octavi Pujades cuenta con una carrera como actor plagada de éxitos profesionales; también formo parte de 'Un paso adelante' de 2002 a 2005 y de 'Hospital Central' de 2009 a 2010, entre muchos otros papeles.

Aunque de forma bastante más limitada, Octavi Pujades también tiene experiencia en el mundo del cine. Películas como 'Lisístrata' (2002) y 'Slam' (2003) le vieron expandir su talento en lo que fue su época más destacada como actor.

Asimismo, en años más recientes Octavi se ha decantado por el mundo del teatro; en 2021 participó en la obra 'Oh Mami' y en 2023 se le pudo ver en 'El joc de la veritat', además de que en 2026 tomará parte de 'La ratonera' en el Teatre Borràs de Barcelona.

Y por si todo esto fuera poco, la carrera de Octavi Pujades recibe su lazo con su periplo como escritor, en lo que destaca un debut en 2023 mediante 'Cuentos clásicos a mi manera', una recopilación de cuentos infantiles con toques personales del autor. Definitivamente Pasapalabra se lleva a una persona de mucho talento.

