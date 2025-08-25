La carrera de Nerea Rodríguez: 'OT', 'Tu cara me suena' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Este verano, 'Pasapalabra' no detiene su emisión y continua con la rivalidad entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual. Ninguno de los concursantes principales ha conseguido resolver el Rosco todavía.

Durante los tres próximos días, el programa recibirá a cuatro invitados famosos que intentarán conseguir el mayor número de segundos posibles para el cronómetro final. En esta ocasión, Roberto Leal cuenta con la presencia de Lidia Valentín, Poty Castillo, Leo Rivera y Nerea Rodríguez.

Nerea Rodríguez (Gavá, 1999) mostró su pasión por la música desde pequeña, cuando cantaba canciones de Pastora Soler. Con tan solo siete años, ingresa en el Aula de Música Soler.

En este centro, completa su formación de cantante con clases de piano, guitarra, cultura musical, lenguaje musical y orquesta. Posteriormente, también estudia teatro, canto y danza, destacando en las obras musicales.

Durante su adolescencia, Nerea se presenta a las audiciones ciegas de 'La Voz Kids' con 14 años, sin ser seleccionada. Con la mayoría de edad, se presentó al casting de 'Operación Triunfo 2017', consiguiendo entrar en el concurso.

En la academia, alcanzó la Gala 10 y realizó una gira posterior con sus compañeros. Un año más tarde, fue seleccionada para el reparto de la obra de teatro musical 'La llamada' y 'Aladdín'.

Fuera de los escenarios, Nerea Rodríguez ha sido actriz de voz en las películas de animación 'UglyDolls: Extraordinariamente feos' y 'Playmobil: La película'. Además, también quedó en segunda posición en la octava temporada de 'Tu cara me suena'.

Este mismo año, Nerea Rodíguez ha publicado su primer álbum, titulado 'WOW'. El disco fue publicado en febrero de 2025, tanto en físico como en plataformas digitales. Con el lanzamiento, la cantante catalana anunció una gira de dos conciertos, en Barcelona y Madrid.