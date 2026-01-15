La carrera de Nerea Barros: actriz ganadora del Goya y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Los espectadores de Pasapalabra están de enhorabuena. Como es habitual, cada tres programas se renueva la rotación de invitados del concurso. Cuatro famosos formarán parte del equipo naranja y azul, con la intención de sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a Canco Rodríguez, Unax Ugalde, Nerea Barros y Carolina Ferre. Por este motivo, en este artículo vamos a repasar la trayectoria de la actriz ganadora del Goya.

Nerea Barros (Santiago de Compostela, 1981) compaginó su labor como enfermera en su ciudad natal con pequeños papeles en cine y teatro. En la adolescencia, participó en la película 'Nena', de Xavier Bermúdez.

En 2008 volvió a coincidir con el director gallego en la cinta 'Rafael'. Un año más tarde, consiguió su primer papel de peso en la pequeña pantalla con la serie 'Matalabos', de la Televisión de Galicia.

No obstante, Barros saltó a la fama con su participación en 'El tiempo entre costuras', serie emitida en Antena 3. Posteriormente, la actriz formó parte del elenco de 'La isla mínima'.

La intérprete gallega interpretó a Rocío, un trabajo por el que fue galardonada con el Premio Goya a mejor actriz revelación. De hecho, consiguió el mismo premio en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Desde entonces, fue protagonista del largometraje 'La isla de las mentiras' y la serie 'La novia gitana'. En la segunda temporada, obtuvo una nominación a los Premios Feroz en la categoría de mejor actriz protagonista.

En 2022, la artista gallega debutó como directora del cortometraje 'Memoria', proyecto donde también fue guionista y productora. Este corto también recibió una nominación a los Premios Goya como mejor cortometraje documental.