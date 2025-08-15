La carrera de Miquel Fernández: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

El verano sigue su curso y 'Pasapalabra' no detiene su emisión en Antena 3. La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez sigue creciendo día a día, con un bote que acumula los 2.000.000 €.

Durante los tres próximos programas, los concursantes principales recibirán la ayuda de cuatro nuevos invitados. En esta ocasión, Roberto Leal contará con la presencia de Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani Garcíay Miquel Fernández.

Miquel Fernández (Barcelona, 1980) es un conocido actor y cantante. Con quince años, se matriculó en el taller de teatro del instituto, interpretando el rol de Riff, una versión de West Side Story.

Posteriormente, decide entrar en el reparto grupal de teatro amateur 'TRAMOIA'. Durante esta época, comienza a trabajar como actor secundario en 'La mujer X' y 'Evita'. Poco después, interpretó su primer papel en el teatro musical cantado en directo con la obra 'My Fair Lady'.

Con 16 años decide apuntarse en la Escuela de Teatro Musical Memory, de Barcelona. Además, compagina sus estudios con la secundaria y un trabajo como vocalista en la Orquesta Origen.

Durante la siguiente temporada, se estrena como narrador en su primer musical: 'Assassins'. Después de dos años, se presenta al casting de 'Els Pirates', y con la mayoría de edad debuta como protagonista. Con la compañía, ha formado parte de 'Poe', 'La bella Helena', 'Rent' y 'La missa de Bernstein'.

Al trasladarse a Madrid, comenzó a trabajar en musicales como 'We Will Rock You', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Jesucristo Superstar'. Fuera de los escenarios, ha sido protagonista de la serie 'Amistades peligrosas', 'Benvinguts a la família', 'Secretos de estado' y 'Regreso de Las Sabinas'.

Finalmente, también es conocido por su papel protagonista en series como 'Mar de plástico' y 'Fariña'. No obstante, gran parte de la audiencia lo reconoce por haber ganado la sexta edición de 'Tu cara me suena'.