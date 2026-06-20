Ni carrera ni máster: este trabajo sin estudios puede pagar casi 3.000 euros al mes

Durante años se trabajó a nivel social para hacer calar la idea de que más estudios implicaría un mejor sueldo a largo plazo, pero no siempre es así. De hecho, hay trabajos que no requieren una carrera universitaria, pero sí una formación técnica concreta.

La profesión que más destaca entre todas estas es claramente la de electricista profesional, pues en el mejor de los casos uno de estos trabajadores puede llegar a cobrar una media de 2.800 euros al mes.

Otro de los grandes atractivos del trabajo de electricista es que la formación es rápida; en muchos casos se completan los estudios pertinentes en solo 2-3 meses, y se considera un trabajo estable tanto como autónomo como ejerciendo para una empresa.

Pero este no es el único empleo donde no siempre se cumple la idea de que más años de estudio equivalen automáticamente a mejores sueldos: los instaladores de placas solares se encuentran un gran auge ahora mismo, con sueldos que pueden moverse entre los 2.200 y 2.600 euros al mes.

Asimismo, los técnicos de climatización también se mueven en ese mismo rango de 2.200 a 2.600 euros mensuales, y si bien ya hay un siguiente escalón bastante inferior en términos económicos, aún se encuentran profesiones viables con la necesidad de muy pocos estudios.

Uno de estos empleos es el de repartidor/mensajero, impulsado por el mercado actual y con sueldos entre 1.300 y 1.600 euros mensuales. También están los cuidadores de personas mayores, cada vez más necesarios por el envejecimiento de la población, con sueldos de 1.100 a 1.400 euros al mes.

Placas solares en una vivienda / Shutterstock

En última instancia se pueden destacar también los operarios de fábrica o almacén, con sueldos de 1.200 a 1.500 euros, y los limpiadores, un trabajo esencial que hoy en día reporta ganancias de 1.000 a 1.300 euros mensuales.

La conclusión es clara: la universidad sigue siendo importante en muchos sectores, pero ya no es la única vía para acceder a un sueldo competitivo. En un mercado que necesita manos cualificadas, los oficios técnicos han recuperado un valor que durante años se dio por perdido.