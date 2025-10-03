Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La carrera de Marta Torné: actriz, presentadora y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Los invitados ayudarán a los concursantes a sumar segundos para la prueba final del Rosco

Marta Torné en 'Zapeando'

Marta Torné en 'Zapeando' / laSexta

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Como es habitual en 'Pasapalabra', cuatro famosos acuden al programa para concursar con los participantes. Los invitados ayudarán a los concursantes a sumar segundos para la prueba final del Rosco.

Esta semana, el formato de Antena 3, uno de los más vistos en televisión, recibe en su plató a Daniel Diges, Marta Torné y Fernando Gil y Ana Ruiz. En este artículo, vamos a conocer la trayectoria artística de una de estas celebridades.

Marta Torné (Barcelona, 1878) se formó en estudios técnicos superiores de Producción en el colegio Sant Ignasi-Sarrià. Posteriormente, comenzó a trabajar en varias emisoras catalanas como D9R, Radio Estel, Flaix FM y RAC 1.

En televisión, su primera oportunidad fue como productora de 'POPcityCLUB', en City TV, cadena que pasaría a llamarse 8tv. Ya en 2002, fue presentadora de una sección del programa 'Vitamina N', en el mismo canal.

El formato estaba presentado por Jordi González, y decidió llevarse a su equipo tras fichar por Telecinco. De esta forma, trabajó en los programas 'TNT' y 'Pecado Original'. Durante aquella época, también apareció en el videoclip de la canción 'Sopa fría', de M Clan.

En 2010 fue parte del jurado del programa 'El Megaplayback', de Antena 3, y a finales del mismo año presentó un talk-show llamado 'Algo pasa con Marta' en La Sexta. Un tiempo después regresó a Telecinco para ser una de las copresentadoras de 'Hable con ellas' y presentar 'Cámbiame'.

En Mediaset, presentó en 'prime time' el programa 'Cámbiame de noche' y el especial 'Campanadas: Cámbiame de año'. Tras esta experiencia, Torné decidió continuar con su carrera como actriz.

Durante su trayectoria televisiva, Marta Torné ha trabajado como actriz en múltiples series de televisión como: 'El internado', 'Los protegidos', 'Gran Reserva: El origen', '39+1' y 'Velvet Colección', entre otros. Además, también ha participado en seis películas.

