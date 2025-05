La carrera de Mariola Fuentes, la última gran invitada de 'Pasapalabra'

Como bien sabéis, en el programa 'Pasapalabra' no sólo participan los concursantes que intentan aspirar a ganar el Rosco y, con ello, el gran bote, sino que también hacen acto de presencia diversas celebridades con el objetivo de ayudar a los concursantes principales sumando segundos para el cronómetro de la última prueba. Una de las últimas invitadas es Mariola Fuentes, la reconocida actriz española de la cual os vamos a hablar en este artículo.

Mariola Fuentes nació un 12 de agosto, en el año 1970, en la ciudad de Marbella, en Málaga, y es una actriz española muy reconocida por ser especialmente versátil en distintas disciplinas dentro del mundo de la actuación, participando en películas, series y teatro. Se catapultó a la fama como actriz en el año 1997, por su papel interpretando a Tere en la película "Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí".

Desde ese momento, Mariola Fuentes ha participado en películas de gran renombre y trabajado con directores de la talla de Alejandro Amenábar (en las películas "Carne trémula", "Hable con ella" y "Los abrazos rotos") y de Miguel Albaladejo (en las películas "El cielo abierto" y "Nacidas para sufrir").

En televisión, Fuentes también ha tenido mucha presencia, participando en series tan reconocidas como "A las once en casa", "Mis adorables vecinos", "Vive cantando", "El Continental", "Señoras del (h)AMPA" y "Alguien tiene que morir". En cuanto a teatro, su trabajo más destacado ha sido aquel en el que ha participado en estas obras: "¡Manos quietas!", "El manual de la buena esposa", "The Hole Zero" y "El florido pensil".