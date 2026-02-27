La carrera de Mario Vaquerizo: cantante, periodista y nuevo invitado de Pasapalabra

Cada tres programas, Pasapalabra renueva su rotación de invitados para ayudar a sus dos concursantes principales. Los famosos formarán parte de los dos equipos, consiguiendo el mayor número de segundos posibles para superar la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, el programa de Antena 3 recibe a cuatro celebridades del mundo del espectáculo y del entretenimiento: Jorge Sanz, Luisa Martín, Alaska y el protagonista de este artículo, Mario Vaquerizo.

Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2015, el comunicador volvió a las aulas para formarse en Biblioteconomía y Documentación.

En cuanto su vida personal, Vaquerizo está casado con la cantante Alaska desde 1999. El matrimonio se casó en Las Vegas, pero volvió a casarse en España en 2011. Desde entonces, la pareja ha colaborado en conjunto en distintos programas de televisión y radio.

El periodista ha colaborado en medios como 'Rolling Stone', 'Canal+' o 'La Razón', entre otros. En 1999, Vaquerizo comenzó a trabajar en la discográfica Subterfuge, donde conoció a su pareja.

Durante su trayectoria, Mario Vaquerizo ha sido representante y/o agente de prensa de Fangoria, Dover, Merche, Elsa Pataky y Leonor Watling. Además, es vocalista del grupo de pop electrónico 'Nancys Rubias'.

En 2016 comenzó a colaborar junto a su esposa Alaska en el programa 'Likes', presentado por Raquel Sánchez Silva en la cadena #0 de Movistar Plus. Posteriormente, el matrimonio participó en 'Levántate All-Star' de Telecinco.

Más tarde, Vaquerizo tuvo una sección semanal en 'Zapeando'. La temporada siguiente fue uno de los concursantes 'Tu cara me suena'. También ha participado en programas como 'Masterchef Celebrity', 'El desafío', 'Tardear' o 'Me resbala'.