La carrera de Manuel Bandera: actor, ganador de '¡Mira quién baila!' y nuevo invitado en 'Pasapalabra'

Este jueves, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. Cada tres días, el concurso de Antena 3 invita a cuatro famosos a participar en el formato. Para ello, tendrán que responder correctamente las preguntas y sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

Los invitados tendrán que ayudar a los concursantes principales: Manu Pascual y Rosa Rodríguez. En esta ocasión, el bote supera los dos millones de euros, récord en la historia de Pasapalabra.

Manuel Bandera (Málaga, 1960) inició su carrera en los escenarios de Málaga. Más tarde, el actor se mudó a Madrid, donde compaginó sus estudios en educación física y baile con su actividad teatral.

En la capital madrileña debutó en varias revistas teatrales. No obstante, saltó a la fama en 1989 con su primer papel en la grana pantalla. Bandera hizo su primera actuación en la película 'Las cosas del querer', de Jaime Chávarri.

El largometraje tuvo una continuación en 1995, donde también participó. Mientras, apareció brevemente en la película '¡Átame!', de Pedro Almodóvar, bailando un tango gracias a su formación en baile.

En teatro, Bandera ha protagonizado algunos de los musicales más populares de la cartelera como 'El Zorro', 'Cabaret' y 'Chicago'. También ha actuado en dramas históricos como 'Mariana Pineda', clásicos como 'Las bacantes' y obras contemporáneas como 'Trama para pájaros'.

El malagueño comenzó su trayectoria en la pequeña pantalla como bailarín en 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Después, fue protagonista de la serie 'Réquiem por Granda'. Además, presentó junto a Bárbara Rey el formato musical 'Esto es espectáculo'.

En los últimos años, Bandera ha formado parte de los elencos principales de 'Amar en tiempos revueltos' y 'Acacias 38'. Finalmente, fue ganador de la séptima edición del concurso '¡Mira quién baila!'.