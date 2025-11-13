Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Televisión

La carrera de Manu Baqueiro: 'Amar es para siempre' y nuevo invitado en 'Pasapalabra'

El actor madrileño es conocido por interpretar el papel de 'Marcelino' durante 18 años

Manu Baqueiro en 'Pasapalabra'

Manu Baqueiro en 'Pasapalabra' / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez sigue esperando vencedor en 'Pasapalabra'. Los concursantes están luchando por conseguir el bote más alto de la historia del concurso de Antena 3.

En esta ocasión, los invitados intentarán sumar segundos al cronómetro final del Rosco. Roberto Leal recibirá en el plató a cuatro famosos, desde el miércoles 12 y hasta el próximo viernes, 14 de noviembre de 2025.

Manuel Dapena López de Sá (Madrid, 1978), popularmente conocido como Manu Baqueiro, cuenta con una longeva carrera en televisión. El intérprete saltó a la fama por su papel en 'Amar es para siempre', antes 'Amar en tiempos revueltos'.

Durante más de 18 años, el actor madrileño interpretó a Marcelino, propietario del bar del barrio. Baqueiro es hermano del también actor, Alfonso Bassave, conocido por su rol en series como 'Hispania' y 'Gran Hotel'.

En su adolescencia, Manu Baqueiro decidió estudiar Derecho como su padre. Sin embargo, decidió dar un cambio radical a su vida tras graduarse. En aquel momento, comenzó sus estudios de interpretación.

Posteriormente, inició su trayectoria con dos cortometrajes, 'Ana y Leila' (2001) y 'Terapia antiestrés' (2003). Un año más tarde, el intérprete tuvo su primera oportunidad en la pequeña pantalla con 'La sopa boba' (2004).

No obstante, la carrera de Baqueiro no terminaba de dar el gran salto. Por este motivo, el actor se planteó mudarse a Nueva York con 29 años, para seguir formándose de manera artística.

Noticias relacionadas y más

"Me ofrecieron el papel de un simpático tabernero que se llamaba Marcelino y acepté", explicó en una entrevista a 'Diez Minutos'. Además de su faceta como actor, Baqueiro ha participado en concursos como 'MasterChef Celebrity' y 'Tu cara me suena 12'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
  2. Así es la espectacular casa de Marc Márquez: “Cuesta unos 10 millones de euros”
  3. Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones
  4. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
  5. Precio del euríbor hoy, 11 de noviembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados
  6. Ander Herrera se sincera como nunca sobre la pubalgia: 'Lo recuerdo como un dolor de huevos terrible
  7. Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
  8. El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo

El economista Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda y los jóvenes: "Asesoro a mi hija para que se compre una casa ya para que no tenga que pagar de más"

El economista Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda y los jóvenes: "Asesoro a mi hija para que se compre una casa ya para que no tenga que pagar de más"

Los últimos años de Mariano Rajoy, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'

Los últimos años de Mariano Rajoy, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'

La trayectoria de José Mercé: cantaor flamenco y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

La trayectoria de José Mercé: cantaor flamenco y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

La carrera de Manu Baqueiro: 'Amar es para siempre' y nuevo invitado en 'Pasapalabra'

La carrera de Manu Baqueiro: 'Amar es para siempre' y nuevo invitado en 'Pasapalabra'

¿Tu vecino quiere pintar la fachada de otro color? La Ley de Propiedad Horizontal te permite oponerte

¿Tu vecino quiere pintar la fachada de otro color? La Ley de Propiedad Horizontal te permite oponerte

Chollo fiscal: el nuevo criterio de Hacienda que permite deducir la hipoteca en la Renta incluso si ya vendiste la casa

Chollo fiscal: el nuevo criterio de Hacienda que permite deducir la hipoteca en la Renta incluso si ya vendiste la casa

La nueva casa de Ana Peleteiro siembra la polémica: "No vivo de becas"

La nueva casa de Ana Peleteiro siembra la polémica: "No vivo de becas"

La situación que muchos callan: si cobras menos que tu compañero, puedes reclamar (y así funciona)

La situación que muchos callan: si cobras menos que tu compañero, puedes reclamar (y así funciona)