La carrera de Manu Baqueiro: 'Amar es para siempre' y nuevo invitado en 'Pasapalabra'

La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez sigue esperando vencedor en 'Pasapalabra'. Los concursantes están luchando por conseguir el bote más alto de la historia del concurso de Antena 3.

En esta ocasión, los invitados intentarán sumar segundos al cronómetro final del Rosco. Roberto Leal recibirá en el plató a cuatro famosos, desde el miércoles 12 y hasta el próximo viernes, 14 de noviembre de 2025.

Manuel Dapena López de Sá (Madrid, 1978), popularmente conocido como Manu Baqueiro, cuenta con una longeva carrera en televisión. El intérprete saltó a la fama por su papel en 'Amar es para siempre', antes 'Amar en tiempos revueltos'.

Durante más de 18 años, el actor madrileño interpretó a Marcelino, propietario del bar del barrio. Baqueiro es hermano del también actor, Alfonso Bassave, conocido por su rol en series como 'Hispania' y 'Gran Hotel'.

En su adolescencia, Manu Baqueiro decidió estudiar Derecho como su padre. Sin embargo, decidió dar un cambio radical a su vida tras graduarse. En aquel momento, comenzó sus estudios de interpretación.

Posteriormente, inició su trayectoria con dos cortometrajes, 'Ana y Leila' (2001) y 'Terapia antiestrés' (2003). Un año más tarde, el intérprete tuvo su primera oportunidad en la pequeña pantalla con 'La sopa boba' (2004).

No obstante, la carrera de Baqueiro no terminaba de dar el gran salto. Por este motivo, el actor se planteó mudarse a Nueva York con 29 años, para seguir formándose de manera artística.

"Me ofrecieron el papel de un simpático tabernero que se llamaba Marcelino y acepté", explicó en una entrevista a 'Diez Minutos'. Además de su faceta como actor, Baqueiro ha participado en concursos como 'MasterChef Celebrity' y 'Tu cara me suena 12'.