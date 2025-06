La carrera de Lucas Curotto: exconcursante de 'OT' y camarero

En los últimos días, Lucas Curotto ha sido noticia por su sorprendente empleo, fuera de la industria musical. Además de componer y perseguir su sueño, el exconcursante de 'Operación Triunfo 2023' también está trabajando como camarero en un bar de la zona de Chamberí, distrito de Madrid.

El uruguayo compartió edición con Naiara, Ruslana, Paul Thin, Martin Urrotia y Juan Bona, entre otros. Después de finalizar en quinta posición, el artista consiguió un contrato con una discográfica, publicando varios sencillos como 'Corazones rotos', 'Plan suicida' o 'Jóvenes y libres'.

No obstante, la industria musical no es conocida por ser estable. Esta semana, el programa 'Socialité' publicaba una información que dejaba sorprendidos a los seguidores del cantante. El joven, de 24 años, está trabajando como camarero de un bar de Chamberí. Una experiencia que ha querido llevar con normalidad, sirviendo de ejemplo en sus redes sociales.

"Me parece que hay que normalizar este tipo de situaciones. Amigos, estos han sido unos años muy locos, desde que llegué a España. Después de que salí del programa, comenzó este sueño, que tengo desde pequeño, que es la música. OT fue una experiencia hermosa. Y es lo más loco a lo que he sobrevivido. Pero después me tocó enfrentarme a este mundo nuevo, que es muy difícil", comentaba con sus seguidores.

"Tengo el privilegio de poder decir que estoy en la música, que hice una gira y que sigo cantando. No he bajado los brazos. Pero esto es una montaña rusa. Yo siendo que me está yendo de puta madre. Pero hay veces en que este trabajo no da. Hay veces en que no es suficiente. Sobre todo, económicamente. Y uno tiene que pagar el alquiler, seguir adelante", se sinceraba.

Además, Lucas relata el momento en el que decidió iniciar este nuevo capítulo. "Hubo un momento en que dije 'no puedo dedicarme únicamente a esto, hay que currar, hay que buscarse la vida'. Y la manera de hacerlo era buscarme otro trabajo, además de meterle pasión a mi sueño, por el que jamás dejaré de luchar", reflexionaba en vídeo.

A pesar de la situación, el cantante no pierde la ilusión y se siente "un privilegiado". De hecho, se muestra orgulloso de seguir peleando por sus objetivos. "No me parece denigrante ni malo lo que me está ocurriendo. Está perfecto. Porque la vida es eso: te caes y te levantas. Esto es lo más normal del mundo y yo soy un pibe común y corriente, que busca el sueño que quiere alcanzar", añadía.

Finalmente, ha querido agradecer al programa por la oportunidad, valorar lo conseguido y compartir una buena noticia con sus seguidores. "Estaré siempre agradecido por las oportunidades que OT me dio. Porque fue un trampolín y gracias al programa se han abierto puertas. Gracias al programa puedo decir que tengo un álbum y que estoy motivado para salir adelante. Así que seguiré trabajando. Es más, tengo una noticia que contarles: Naira me ha dado la posibilidad de unirme a la orquesta Nueva Alaska. Y eso me tiene contentísimo", explicaba.