La carrera de Lluvia Rojo, nueva invitada de 'Pasapalabra': así es como se hizo famosa

En el famoso programa de concurso 'Pasapalabra', siempre hay hasta cuatro celebridades (dos por cada equipo) que deben ayudar en las pruebas a los concursantes principales con el objetivo de ganar segundos que se sumarán al cronómetro de la prueba final, el Rosco.

Con ello, los aspirantes al bote tendrán más tiempo para pensar en las palabras. Y una de las invitadas de la presente semana, comenzando el 6 de mayo, es Lluvia Rojo, de quien os vamos a hablar en este artículo.

Lluvia Rojo, nacida en Madrid el 6 de noviembre de 1976, es una artista polifacética muy reconocida por su importancia en la cultura española, habiendo trabajado como actriz, cantante, compositora, traductora y profesora universitaria.

Aunque ya había realizado trabajos previos, su fama ascendió cuando interpretó a Pili Villuendas en la serie "Cuéntame cómo pasó", donde participó desde 2001 hasta 2017. Ese personaje fue especialmente querido por el público por ser entrañable y cercano.

Se ha dedicado a otras artes como la interpretación en teatro, donde destaca su participación en la obra "Don Juan, el burlador de Sevilla", por la que recibió el Premio Ercilla a la Mejor Actriz Revelación en 2008.

Por si fuese poco, también es cantante de un grupo de rock alternativo llamado "No Band For Lluvia". Con él, ha lanzado un álbum llamado "No End" bajo el sello Subterfuge Records.

También es licenciada en Traducción e Interpretación (inglés y alemán) por la Universidad Europea de Madrid. Estudió, por otro lado, interpretación en el Estudio de Jorge Eínes y música en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

En la actualidad, se dedica a ser profesora de Análisis Cinematográfico en la Universidad Europea de Madrid. También es reconocida por ser una activista por los derechos por los animales y la naturaleza, siendo vegetariana reconocida desde los 15 años.