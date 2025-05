La carrera de Juanra Bonet: nuevo invitado de 'Pasapalabra' y presentador de 'Traitors España'

Este martes, 6 de abril de 2025, cuatro famosos visitarán el plató de 'Pasapalabra'. El programa de Roberto Leal tendrá cuatro nuevos invitados, que ayudarán a los concursantes a sumar segundos para la prueba final del Rosco. En esta ocasión, un reconocido presentador de Atresmedia cambiará al rol de participante.

Juan Ramón Bonet Alba (Barcelona, 1974), popularmente conocido como Juanra Bonet, es actor, presentador y cómico. En su infancia, era un acérrimo seguidor de los cómics, los videojuegos, los juegos de rol y la música rock. En su formación acudió al centro La Salle Horta, ya que creció en el barrio de Horta-Guinardó.

Durante su juventud, acompañó a un amigo a clase de teatro y decidió quedarse. Este episodio marcaría su futuro, ya que con la mayoría de edad decidió dedicarse a la interpretación. Para ello, estudió durante tres años en el Instituto de Teatro de Barcelona. Posteriormente, formó parte del grupo de teatro 'La Cubana', coincidiendo con el afamado David Fernández.

Juanra Bonet inició su carrera profesional en la Cadena Ser, trabajando en programas como 'Els invisibles' y 'El busacraons'. En televisión, debutó con la película 'Primera jugada' de TV3.

Más tarde, dio el salto a la televisión nacional presentando el programa infantil 'No me cortes'. El barcelonés compaginó su trabajo en televisión con su faceta interpretativa, apareciendo en series como 'Me lo dijo Pérez', 'El cor de la ciutat', 'Temps de silenci' o 'Hospital Central'.

En los 2000, tras aparecer en programas de la cadena catalana, regresó a la televisión nacional con Antena 3. En 2005 pasó a formar parte del equipo de reporteros de 'Caiga quien caiga', en Telecinco, y se mantuvo cuando el programa pasó a la parrilla de La Sexta. En el canal de Atresmedia, fue presentador sustituto de 'El Intermedio', tanto los viernes como en verano.

Desde entonces, ha presentado varios programas de televisión como 'Gafapastas' (La 2), 'Lo sabe, no lo sabe' (Cuatro) y 'Lletra Petita' (TV3). No obstante, en 2014 aterrizó en el proyecto que cambiaría su carrera, presentando el programa de éxito '¡Boom!'. En este concurso de Antena 3, se estableció como uno de los principales rostros del grupo de comunicación y la televisión en general.

El afamado concurso se mantuvo en Antena 3 durante 9 temporadas, hasta 2023. En la actualidad, sigue presentando diferentes formatos para la cadena privada. Esta semana, visita 'Pasapalabra' para promocionar su siguiente proyecto, 'Traitors España'.