La carrera de José Corbacho: actor, cineasta y nuevo invitado de Pasapalabra

El concurso de Antena 3 entregará el mayor bote de su historia en los próximos días

José Corbacho en Pasapalabra

José Corbacho en Pasapalabra / ANTENA 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Esta semana, Antena 3 ha comenzado a anunciar durante su programación que el mayor bote de la historia de Pasapalabra tendrá pronto un ganador. El famoso concurso no ha revelado la fecha de entrega, y tampoco si se lo ha llevado Rosa Rodríguez o Manu Pascual.

Mientras tanto, la dinámica del programa sigue su rutina habitual y recibe a un nuevo grupo de invitados. Los cuatro famosos estarán en el plató las próximas tres entregas, junto al presentador Roberto Leal.

José Corbacho (Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1965) estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, él mismo ha confesado que tiene pendiente la asignatura de televisión.

El comunicador comenzó su trayectoria profesional en la compañía de teatro La Cubana en 1988. Durante una década, participó en obras como 'Cubana Delikatessen', 'Cabanas a la carta' o 'Cubana Maraton dancing'.

Además, empezó a colaborar en programas de televisión como 'Teresina S.A.', de TV3, y 'La Telecena', de TVE. En los escenarios, ha trabajado en la obra 'La botiga del horrors' y los monólogos '5 hombres.com' y 'Terrat Pack'.

Por su parte, ha realizado espectáculos propios como 'Corbacho 5G' y 'Ante todo mucha calma'. Junto a Ramón Gener Sala, actúa y dirige la obra 'Love, love, love' y con David Fernández crea y actúa 'No somos Estopa'.

No obstante, muchos espectadores conocen a Corbacho por su amplia trayectoria en televisión. El humorista fue socio del 'El Terrat', pero saltó a la fama en la televisión nacional con el programa 'Homo Zapping'.

Posteriormente, fue colaborador de 'Buenafuente', Palomitas', 'Tú sí que vales', '¡Mira quién salta!', 'MasterChef Celebrity', 'Tu cara me suena', 'Tu cara me suena' y 'Juego de niños', entre otros.

Como actor, Corbacho ha aparecido en numerosas películas y series, como: '7 vidas', 'Pelotas', 'Anacleto: Agente secreto', 'Barcelona, noche de invierno', 'Paquita Salas', 'Tadeo Jones 2', 'Tadeo Jones 3' y 'Mala persona'.

