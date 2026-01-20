La carrera de Jordi Évole: presentador, guionista y nuevo invitado de Pasapalabra

Esta semana, el mayor bote de la historia de Pasapalabra supera los 2.600.000 millones de euros. Rosa Rodríguez y Manu Pascual se disputan el premio, y hoy tendrán nuevos compañeros de equipo para conseguirlo.

Desde hoy, martes 20 de enero, hasta el próximo jueves, 22 de enero, Roberto Leal contará con la presencia de cuatro famosos. Los invitados sumarán segundos al cronómetro final del Rosco para ayudar a los concursantes.

Jordi Évole (Cornellá de Llobregat, 1974) es periodista, presentador y guionista de televisión. Es sobrino tercero de Jordi Hurtado, y estudió el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Posteriormente, comenzó a trabajar como locutor de fútbol regional en Carrusel Cataluña, de Radio Barcelona. Más tarde, estuvo en los informativos de Telecinco y de la emisora de radio Cadena SER.

No obstante, el primer proyecto televisivo de Évole fue en la televisión local de Viladecans. Después de esta experiencia, el comunicador fichó como guionista del programa de Andrea Buenafuente 'La cosa nostra', en TV3.

Desde entonces, forma parte de la plantilla de 'El Terrat', productora del presentador catalán. Cuando Buenafuente fichó por La Sexta, Évole fue colaborador, subdirector y guionista de su programa.

De hecho, interpretó a 'El Follonero', uno de sus personajes más famosos. Este trabajo le permitió dar el salto como presentador de su propio programa en La Sexta, 'Salvados'.

El formato fue un éxito y Évole estuvo conduciendo el programa hasta 2019. En la actualidad, el presentador está al frente de 'Lo de Évole', en la misma cadena. Durante este tiempo, también ha sido colaborador en el diario 'La Vanguardia' y 'Mundo Deportivo'.