Es noticia
TELEVISIÓN

La carrera de Jesús Olmedo: cine, televisión y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

El concurso de Antena 3 reparte esta semana el mayor bote de la historia del programa

Jesús Olmedo en Pasapalabra

Jesús Olmedo en Pasapalabra / ANTENA 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cada tres días, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. No obstante, esta semana es especial para el concurso de Antena 3. Recientemente, la cadena ha anunciado que se entregará el bote de 2,7 millones de euros, premio más alto de la historia del programa.

Roberto Leal recibe en el plató a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales del formato, Manu Pascual y Rosa Rodríguez. En esta ocasión, los invitados son Glòria Serra, Sergio Mur, Silvia Abascal y Jesús Olmedo.

Jesús Olmedo (Sevilla, 1972) estudió en el colegio Emilio Prados, de su ciudad natal. En televisión, comenzó su carrera con una participación de tres episodios en 'Hostal Royal Manzanares', serie de La 1.

Posteriormente, obtuvo un papel en la película 'Nadie conoce a nadie'. Al mismo tiempo, apareció de forma episódica en series como 'Periodistas', 'Al salir de clase', 'Un chupete para ella' y 'El comisario'.

Además, trabajó en los largometrajes 'Fugitivas' y 'El otro barrio'. Sin embargo, su primera serie de larga duración no llegó hasta 2001, cuando interpretó el personaje de Diego Rivera en 'Esencia de poder', durante 23 episodios.

A partir de entonces, Olmedo saltó a la fama con su rol en 'Géminis, venganza de amor' y 'Hospital Central'. En esta última, el sevillano actuó como Carlos Granados, un trabajador social que al principio ingresa como paciente.

Más tarde, el actor español se incorporó a la serie de Antena 3 'Hispania'. La ficción fue todo un éxito, con Olmedo interpretando al general de las tropas romanas. De hecho, tiempo después se estrenó la secuela 'Imperium'.

Noticias relacionadas y más

En los últimos años, Jesús Olmedo ha trabajado en series de éxito durante un largo periodo de duración: Centro médico (278 episodios, La 1), Mercado central (310 episodios, La 1) y Sueños de libertad (97 episodios, Antena 3).

El discurso inicial de Guardiola, comprometido con Palestina: "Los hemos dejado solos y abandonados"

Precio de la luz para mañana, viernes 30 de enero: las horas más baratas y más caras

Así es Sergio Mur: actor, presentador y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de Silvia Abascal: cine, teatro y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

La carrera de Jesús Olmedo: cine, televisión y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

España es más de perros que de gatos, pero cambiará pronto: Paula Calvo, antrozóologa, define la religión 'Gatólica'

Evita el IRPF: si vas a donar tu casa, esta es la condición esencial de Hacienda que debes cumplir

La incursión de Elon Musk en la política ha hecho que las ganancias de Tesla caigan en picado

