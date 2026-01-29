La carrera de Jesús Olmedo: cine, televisión y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Cada tres días, Pasapalabra renueva su rotación de invitados. No obstante, esta semana es especial para el concurso de Antena 3. Recientemente, la cadena ha anunciado que se entregará el bote de 2,7 millones de euros, premio más alto de la historia del programa.

Roberto Leal recibe en el plató a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales del formato, Manu Pascual y Rosa Rodríguez. En esta ocasión, los invitados son Glòria Serra, Sergio Mur, Silvia Abascal y Jesús Olmedo.

Jesús Olmedo (Sevilla, 1972) estudió en el colegio Emilio Prados, de su ciudad natal. En televisión, comenzó su carrera con una participación de tres episodios en 'Hostal Royal Manzanares', serie de La 1.

Posteriormente, obtuvo un papel en la película 'Nadie conoce a nadie'. Al mismo tiempo, apareció de forma episódica en series como 'Periodistas', 'Al salir de clase', 'Un chupete para ella' y 'El comisario'.

Además, trabajó en los largometrajes 'Fugitivas' y 'El otro barrio'. Sin embargo, su primera serie de larga duración no llegó hasta 2001, cuando interpretó el personaje de Diego Rivera en 'Esencia de poder', durante 23 episodios.

A partir de entonces, Olmedo saltó a la fama con su rol en 'Géminis, venganza de amor' y 'Hospital Central'. En esta última, el sevillano actuó como Carlos Granados, un trabajador social que al principio ingresa como paciente.

Más tarde, el actor español se incorporó a la serie de Antena 3 'Hispania'. La ficción fue todo un éxito, con Olmedo interpretando al general de las tropas romanas. De hecho, tiempo después se estrenó la secuela 'Imperium'.

En los últimos años, Jesús Olmedo ha trabajado en series de éxito durante un largo periodo de duración: Centro médico (278 episodios, La 1), Mercado central (310 episodios, La 1) y Sueños de libertad (97 episodios, Antena 3).