La carrera de Itziar Miranda: actriz, presentadora y nueva invitada en 'Pasapalabra'

La cuenta oficial de Pasapalabra en redes sociales ha anunciado los nuevos invitados de esta semana. Cada tres programas, Roberto Leal da la bienvenida a cuatro famosos, que ayudarán a los concursantes principales a sumar segundos para el cronómetro de la prueba final.

En esta ocasión, desde el jueves, 20 de noviembre, y hasta el lunes, 24 de noviembre, el concurso de Antena 3 recibe en su plató a Carlos Rodríguez, Sara Sálamo, Itziar Miranda y Raúl Peña.

Itziar Miranda (Zaragoza, 1978) es una reconocida actriz y presentadora de televisión española, popular por su papel de Manuel Sanabria en 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre'.

Entre ambas producciones, emitidas en Televisión Española y Antena 3, la zaragozana estuvo casi dos décadas interpretando al personaje. Además de su faceta como actriz, Itziar también es escritora.

La autora aragonesa ha publicado la 'Colección de Miranda', escrita por ella y su hermano, Jorge Miranda, con la ilustración de Lola Castejón y el cocinero Nacho Rubio. Más tarde también publicaron la colección 'Miranda y Tato', esta vez ilustrada por Àngeles Ruiz.

Aunque Itziar nació en Zaragoza, se crio en Estadilla (Huesca). En el año 2000, la actriz se diplomó en Arte Dramático a través de la escuela Ensayo 100. No obstante, no debutó hasta 1998 en la película 'Nada en la nevera'.

En aquel mismo año, Miranda tuvo su primera aparición en la pequeña pantalla con el capítulo piloto de 'Periodistas'. Posteriormente, colaboró en otras series como 'Ana y los 7', hasta que saltó a la fama con 'Amar en tiempos revueltos'.

Fuera de la interpretación, Itziar debutó como presentadora de televisión en 2004, siendo al conductora de 'Madrid+Joven', en la cadena autonómica Telamadrid. Más tarde, presentó 'Tenía que ser de aquí' en Aragón TV y el concurso 'La pirámide', de TVE.