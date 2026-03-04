La carrera de Irene Junquera: periodista deportiva, presentadora y nueva invitada de Pasapalabra

Esta semana, Pasapalabrarenueva su rotación de invitados mientras busca dos nuevos concursantes principales. Los famosos tienen la responsabilidad de acompañar a los participantes, sumando la mayor cantidad de segundos posibles para sus respectivos equipos. Durante los próximos tres programas, Roberto Leal recibe a cuatro celebridades del mundo del espectáculo y el entretenimiento. En esta ocasión, el presentador de Antena 3 cuenta con la presencia de una compañera de profesión.

Irene Junquera (Madrid, 1985) se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. La periodista empezó su trayectoria profesional en Punto Radio, como parte de la redacción de deportes.

Un año más tarde, Junquera formó parte del equipo que estrenó 'Punto Pelota' en Intereconomía TV. Al mismo tiempo, fue colaboradora del periódico Mundo Deportivo. Además, trabajó como presentadora de distintos eventos deportivos y publicitarios.

La emisión de 'Punto Pelota' comenzó en 2008, de lunes a jueves de 00:00 a 1:30 en el canal Intereconomía TV. En el programa, Junquera ejercía como "la voz del espectador", leyendo las opiniones que la audiencia compartía en redes sociales.

Posteriormente, el presentador y el equipo de colaboradores se trasladó al canal Nitro, de Atresmedia, elaborando el mismo formato. 'El Chiringuito de Jugones' se estrenó en 2014, y la periodista deportiva desarrolló las funciones de "la voz del espectador" y tertuliana del programa.

Después de varias temporadas, Junquera se despidió de los espectadores en 2017, tras casi una década en el programa. Desde entonces, la periodista deportiva expandió su carrera y comenzó a colaborar en programas de radio y televisión, fuera del ámbito deportivo.

Irene Junquera ha colaborado con 'Zapeando', de La Sexta, 'Vamos tarde', de Europa FM y 'Las mañanas de KISS', en Kiss FM. En 2017 fichó por Mediaset España para copresentar 'All you need is love... o no' y 'Safari: a la caza de la tele', en Factoría de Ficción.

Como concursante, ha participado en 'Ninja Warrior', de Antena 3, 'Adivina qué hago esta noche', de Cuatro, 'Gran Hermano VIP', de Telecinco, y 'El cazador', en La 1. No obstante, Junquera no ha abandonado el periodismo deportivo, al contrario. En su trayectoria, la periodista ha colaborado con Gol Televisión, El Desmarque de Cuatro, Kings League y el canal de Twitch de Rubén Martín, entre otros.