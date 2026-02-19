La carrera de Ingrid García-Jonsson: actriz, colaboradora y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra busca nuevos concursantes tras la despedida de Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Cada tres programas, cuatro famosos les acompañarán para acumular segundos, sumando más tiempo para la prueba final del Rosco.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en el plató de Antena 3 a cuatro invitados del mundo del espectáculo y la televisión: Ingrid García-Jonsson, Arturo Valls, Olivia Molina y Carlos Marco.

Ingrid García-Jonsson (Skelleftea, 1989) es una popular actriz hispano-sueca. La intérprete nació en Suecia, país natal de su madre, aunque su padre es cordobés. No obstante, creció y se crio en Sevilla, dominando tres idiomas: sueco, castellano e inglés.

Desde joven, García-Jonsson comenzó a realizar pequeños trabajos en televisión. Al mismo tiempo, se formó en interpretación, danza y producción artística. Más tarde, la actriz decidió trasladarse a Madrid y posteriormente a Argentina.

Durante aquella época, la intérprete compaginó trabajos como camarera y la carrera de arquitectura. Finalmente, decidió abandonar la carrera para dedicarse plenamente al mundo de la interpretación.

García-Jonsson saltó a la fama tras su papel en 'Hermosa juventud'. La actriz recibió elogios del público y de la crítica en el Festival de Cine de Cannes. Además, fue nominada como mejor actriz en los Premios Feroz, Premios Goya, Premios Gaudí y Premios Forqué.

En ese tiempo, la artista ha sido reconocida con varios premios como mejor actriz en el Festival de cine de Lisboa y Estoril, Festival de cine español de Marsella y los Premios Sant Jordi.

Sin embargo, parte de la audiencia reconoce a Ingrid por su trabajo como colaboradora de 'La resistencia'. La actriz acudió como invitada al programa, pero el éxito de su entrevista propició que pasara a trabajar en el espacio de David Broncano.