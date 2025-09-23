La carrera de Hugo Welzel: actor de 'La chica de la nieve' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados, desde el miércoles 23 de septiembre y hasta el próximo jueves, 25 de septiembre de 2025. Cuatro famosos tendrán que ayudar a los concursantes principales, tratando de sumar segundos al cronómetro final del rosco.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en plató a Hugo Welzel, uno de los rostros más prometedores y populares de la ficción española. El sevillano, nacido en 2004, se comenzó a interesar en el cine gracias a su familia, desde pequeño.

Welzel comenzó a estudiar interpretación la escuela de teatro Viento Sur de Sevilla. Con 14 años, terminó ingresando en el Laboratorio de Interpretación de Sebastián Haro, compaginando su pasión con el bachillerato de artes escénicas y una formación de seminarios cinematográficos.

Posteriormente, fue escogido para formar parte del reparto de 'La chica invisible', una que serie que le catapultó al éxito. La ficción era una adaptación de la novela de Francisco de Paula, emitida en Disney Plus. En la misma, Welzel se encargó del papel de Iván, uno de los compañeros de la protagonista.

Durante la misma temporada, Welzel participó en la producción de Movistar+, 'El hijo zurdo'. Esta serie estaba basada en la novela de Rosario Izquierdo y contaba con la participación de Rafael Cobos, guionista de 'La isla mínima'.

En este contexto, 2023 supuso un antes y un después en la carrera de Hugo Welzel. Por este motivo, 2025 ha supuesto una continuación en su filmografía, estrenados otras dos obras con una gran producción.

El intérprete sevillano se ha incorporado en el reparto de la segunda temporada de 'La chica de la nieve', una miniserie de Netflix que adapta la novela de Javier Castillo. La ficción está protagonizada por Milena Smit, y Hugo hace el papel de Nacho.

Finalmente, Welzel se ha estrenado en la gran pantalla con la película 'Enemigos'. El actor aceptó el papel protagonista de su primera película, estrenada el 25 de abril. Recientemente, también ha estrenado 'Mar afuera', una serie de Atresmedia que también le ha llevado como invitado a 'Pasapalabra'.