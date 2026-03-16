La carrera de Gorka Otxoa: actor, cómico y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Una semana más, Pasapalabra recibe a cuatro invitados para acompañar a los concursantes principales del concurso. Los famosos llegan como apoyo en las pruebas del programa, acumulando la mayor cantidad de segundos para la prueba final del Rosco.

El formato, presentado por Roberto Leal, es una combinación de cultura y entretenimiento. Por este motivo, Pasapalabra sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión de nuestro país.

Gorka Otxoa (San Sebastián, 1979) comenzó su carrera como actor haciendo papeles episódicos en varias seres de televisión como 'Hospital Central' y 'El comisario'.

Después, tuvo una breve aparición en la serie vasca 'Goenkale'. En ese momento, Borja Cobeaga y Óscar Terol lo reclutaron para el programa de humor de la ETB, 'Vaya Semanita'.

Posteriormente, formó parte de la serie 'Cuestión de sexo', con Willy Toledo. En 2009, fue uno de los actores escogidos para el elenco de la versión española de 'Saturday Night Live'. Además, ese mismo año debuta en la gran pantalla con la película 'Pagafantas'.

Gorka Otxoa / .

En esta cinta, Otxoa fue nominado a los Premios Goya como mejor actor revelación. Al mismo tiempo, fue reclutado para la tercera temporada de 'Doctor Mateo', en Antena 3. Más tarde, estrenó películas como '¿Estás ahí?', 'Lobos de Arga' y 'Bypass'.

Desde entonces, el intérprete vasco ha desarrollado su trayectoria en cine y televisión, como: 'Velvet', 'Los miércoles no existen', 'Águila Roja', 'Allí abajo' y 'Fe de etarras'. Recientemente, Oxtoa se ha incorporado a la serie de éxito 'Machos Alfa'.

La ficción de Netflix ha sido un éxito en la plataforma de streaming. Además, Otxoa fue galardonado con el premio a mejor actor en los Premios Unión de Actores y Actrices Vascos, gracias a su interpretación en la serie.