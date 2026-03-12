La carrera de Fonsi Nieto: piloto, DJ y nuevo invitado de Pasapalabra

Después de la rivalidad de Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los espectadores de Pasapalabra están disfrutando de la actuación de Javier y Alejandro. Hasta ahora, los dos concursantes son los que se están manteniendo durante más programas en el formato.

En este contexto, los participantes recibirán la ayuda de cuatro invitados. Como es habitual, los famosos llegan como apoyo para intentar sumar el máximo de segundos posibles. Este tiempo será utilizado por los concursantes principales en la última prueba, conocida como el Rosco.

Para los próximos días, Roberto Leal cuenta con la presencia de tres actores y un ex piloto de motociclismo. Alfonso González Nieto (Madrid, 1978), más conocido como Fonsi Nieto, forma parte de una de las dinastías más importantes del motociclismo.

El sobrino de Ángel Nieto fue profesional desde 1997 hasta 2010. Durante su trayectoria, el expiloto participó en más 220 carreras. En este tiempo, acumuló un total de 6 victorias, 23 podios y 13 poles.

En 2002, Fonsi consiguió su primera victoria en el Gran Premio de España. Hasta el momento, el piloto consiguió su mejor temporada en el mundial de motociclismo. Fue vencedor de cuatro grandes premios y certificó su posición como subcampeón del mundo.

Posteriormente, el madrileño decidió disputar el Campeonato Mundial de Superbikes. Sin embargo, un grave accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Indianápolis en 2010 afectó a su carrera deportiva.

Un año más tarde, Fonsi volvió a competir en Moto 2, pero las lesiones le impidieron recuperar su mejor nivel y aceleró su retirada en 2011. Tras terminar su trayectoria profesional, Nieto se dedicó a ser DJ durante varios años.

Fuera del circuito y de las discotecas, el expiloto ha participado como concursante de la primera edición de MasterChef Celebrity. Después de un tiempo alejado de las dos ruedas, Fonsi Nieto volvió al mundial de motociclismo como coach, hasta convertirse en director deportivo de Pramac en MotoGP.

Actualmente, Fonsi ha sido una figura clave para el éxito de Jorge Martín: "Mi relación con Jorge ya va más allá de las carreras, para mí es un hermano pequeño al que me gusta cuidarle, intento que no meta la pata como metí yo muchas veces".