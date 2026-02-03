La carrera de Elena Furiase: actriz, concursante y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los programas más vistos de nuestro país. El formato, presentado por Roberto Leal, destaca por su combinación de entretenimiento y cultura general.

Cada tres días, el concurso de Antena 3 renueva su rotación de invitados. Esta semana, Manu Pascual y Rosa Rodríguez cuentan con la ayuda de Javier Veiga, Marwan, Candela González y Elena Furiase.

Elena Dolores Furiase González (Madrid, 1988), más conocida como Elena Furiase, es hija de la artista española Lolita Flores y el productor argentino Guillermo Furiase.

Desde su infancia, Furiase ha estado relacionada con el mundo del arte. Además de sus padres, la actriz es nieta de los cantantes El Pescaílla y Lola Flores, sobrina de los cantantes Antonio y Rosario Flores y prima de la también actriz, Alba Flores.

Por otra parte, es sobrina nieta de la cantante Carmen Flores y sobrina segunda del entrenador y exfutbolista, Quique Sánchez Flores. En cuanto su trayectoria como actriz, Furiase saltó a la fama con la exitosa serie 'El internado'.

La ficción de Antena 3 tuvo una duración de siete temporadas, y la intérprete estuvo en todas ellas. Desde 2007 hasta 2010 fue una de las protagonistas, dando vida al papel de Vicky.

Posteriormente, formó parte del elenco de 'El libro de las aguas' junto con Álex González. Entre 2009 y 2010 participó en tres películas: 'Cruzando el límite', 'Don Mendo Rock ¿La venganza?' y 'The Anguish'.

Un año más tarde fue protagonista de la obra de teatro 'Crimen perfecto'. En 2013 se incorporó al reparto de 'Amar es para siempre' y filmó el documental 'Imprescindibles' junto a su prima, Alba Flores.

Después de participar en la película 'Un dios prohíbido' y el cortometraje 'Diente por diente', colaboró episódicamente en 'Gym Tony', 'Cuéntame cómo pasó' y 'El Ministerio del Tiempo'. En los últimos años, la intérprete ha trabajado de larga duración en 'Centro médico' y 'Mía es la venganza'.

Fuera de la actuación, Elena Furiase ha concursado en 'Dicho y hecho' y 'MasterChef Celebrity'. En televisión, fue colaboradora de 'Como sapiens', 'Aquí la tierra' y presentadora de 'El Camping'.