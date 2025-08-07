La carrera de Damián Mollá: guionista, voz de 'Barrancas' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Cada tres días, 'Pasapalabra' renueva sus invitados presentes en el programa de Roberto Leal. El presentador de Antena 3 recibe a cuatro nuevos famosos en el plató, dispuestos a responder a las preguntas del concurso.

Todos tendrán que ayudar a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, sumando segundos para el cronómetro final del Rosco. En esta ocasión, un colaborador del grupo de comunicación visita el popular formato de televisión.

Damián Mollá (Madrid, 1980) es guionista, actor y colaborador de televisión, popular por poner voz a la hormiga Barrancas en 'El Hormiguero'. No obstante, su carrera comenzó en 2002 cuando participó en el programa de radio 'No somos nadie', de M80 Radio.

Durante su etapa en la emisora, estuvo mejorando sus habilidades hasta 2007. Entonces, decidió abandonar el proyecto para centrarse en su trabajo como guionista de 'El Hormiguero', donde había comenzado a colaborar un año antes.

El programa presentado por Pablo Motos sigue siendo líder de audiencias, casi dos décadas después. El éxito del programa le ha hecho saltar a la fama, especialmente por poner voz a la hormiga Barrancas, una de las mascotas del programa e icono del formato.

Damián Mollá, Barrancas en 'El hormiguero'. / Archivo

En los últimos años, también ha estado presente en otros medios de comunicación. Damián ha sido guionista de 'El club de la comedia' y colaborador del programa de radio 'Yu no te pierdas nada'. Además, ha explorado su faceta como escritor.

Mollá es autor de dos libros, 'This Book is the Milk' y 'This Book is the Re-Milk'. Estas obras están dirigidas a todos los públicos, y tienen como objetivo enseñar inglés a través de su estilo y humor característico.

Fuera de 'El Hormiguero', Damián Mollá ha formado una compañía de teatro junto a dos de sus compañeros, Juan Ibáñez y Jorge Marrón. El trío cómico ha actuado en grandes salas de España, como la Sala Galileo Galilei de Madrid y el Teatro Olympia de Valencia.

Finalmente, destacan sus trabajos en la película española 'El espíritu del bosque' y como miembro y cantante secundario de 'El hombre linterna', una banda de rock que realiza versiones populares de canciones de su infancia.