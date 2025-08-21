La carrera de Candela Cruz: actriz de 'Sueños de libertad' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

En verano, 'Pasapalabra' no detiene la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez, que siguen persiguiendo el Rosco. Como es habitual, los concursantes principales contarán con la ayuda de cuatro invitados, que intentarán lograr el mayor número de segundos durante las pruebas.

Roberto Leal recibirá en el plató a estas cuatro celebridades durante los próximos tres programas, desde el 20 y hasta el 22 de agosto de 2025. En esta ocasión, los famosos que acuden al formato son Candela Cruz, Salva Reina, Lucrecia Pérez y Antonio Molero.

Candela Cruz, sevillana de nacimiento, se ha formado en Arte Dramático y Danza Clásica en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. La andaluza es una de las actrices más prometedoras del panorama nacional.

La intérprete fue nominada a mejor actriz de reparto en televisión en la XXIV edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices. Durante su formación, Cruz estudió danza clásica, contemporánea y flamenca. Además canta en mezzosoprano, sabe tocar castañuelas y hace equitación.

Actualmente, su papel como Carmen en la serie diaria 'Sueños de libertad', de Antena 3, le ha hecho saltar a la fama en la industria televisiva. No obstante, también ha aparecido en múltiples series y películas de renombre.

En la ficción, Carmen es una joven que trabaja como dependiente en una tienda. El carácter es valiente, fuerte y no recibe órdenes de buen gusto. Es pareja de Tasio y su mejor amiga es Fina, aunque ambas formaron una estrecha amistad con Claudia al llegar a la fábrica.

En televisión, la sevillana ha formado parte del reparto de 'Alba' (Atresmedia), 'La Templanza' (Amazon) y 'La Peste' (Movistar+). En la gran pantalla, ha participado en títulos como 'Adu, Al otro barrio' (2004) y 'Las 3000 maravillas' (2025).

Durante la promoción del programa, Cruz afirmó que "soy fanática del programa desde que tenía 8 años, que lo veía cuando lo presentaba Silvia Jato". La actriz explicó que "lo veía en el sillón de mi casa con mis abuelos y ahora aquí estoy, no me lo creo".