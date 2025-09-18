La carrera de Angy Fernández: cantante, actriz y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados. La pareja más longeva de la historia del concurso, Manu Pascual y Rosa Rodríguez, contarán con la ayuda de cuatro famosos para conseguir el bote millonario.

En estos momentos, el premio del programa de Antena 3 se sitúa en 2.134.000 euros. De esta manera, se ha confirmado que Angy Fernández será una de las celebridades que participará en el formato presentado por Roberto Leal.

Ángela María Fernández (Palma de Mallorca, 1990), popularmente conocida por su nombre artístico, Angy Fernández, es cantante, actriz y la nueva invitada de 'Pasapalabra'. La palmesana estará presente durante las próximas tres ediciones del concurso.

Angy comenzó su formación haciendo cursos de piano y baile mientras estudiaba en el Instituto de Educación Secundaria Josep Maria Llompart, de Palma de Mallorca. La primera oportunidad de la artista llegó en 2005, cuando participó en el concurso local 'Camí de l'èxit'.

Durante aquella etapa, también trabajó para el programa de IB3 Ràdio 'Nit d'Èxit'. En este tiempo, también se formó como bailarina en la academia 'Top Dance', de su ciudad natal. Ya con 15 años, decidió presentarse al programa 'Veo Veo', pero fue descalificada por cumplir los 16 durante las grabaciones.

En 2007, Angy comenzó a ser conocida por su participación en el 'reality show' Factor X, emitido en Cuatro. Durante la temporada, mantuvo una relación sentimental con otro de los concursantes, David. La cantante quedó en segunda posición, proclamándose María Villalón como ganadora.

Después del concurso, Angy Fernández dio varios conciertos y grabó su primer disco, publicado en 2008. El álbum tenía 12 temas, y uno de ellos formó parte de la banda sonora de 'Física o química', serie donde haría su debut como actriz interpretando a Paula Blasco.

En televisión, ha actuado en series como 'Los protegidos', 'Esposados', 'Gym Tony', 'Amar es para siempre', 'Pequeñas coincidencias' o 'Hay algo en el bosque', entre otras. Además, también ha participado en otros concursos como 'Splash! Famosos al agua', 'Levántate All Stars' o 'Tu cara me suena'. En este último, acabó ganando la edición.