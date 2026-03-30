La carrera Andrés Suárez: cantautor, escritor y nuevo invitado de Pasapalabra

Pasapalabra no se detiene en Semana Santa. Como es habitual, el concurso de Antena 3 se despide de sus invitados y recibe a cuatro famosos nuevos que ayudarán a los concursantes a sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

De esta forma, Xavier Deltell, María Zurita, Chema Rodríguez y Antea Rodríguez dejan su asiento en el programa de Atresmedia. A partir de ahora, Roberto Leal da la bienvenida a Flipy, Patricia Pérez, Laura Sánchez y Andrés Suárez.

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) formó su primera banda en su ciudad natal, a los veinte años de edad. Posteriormente, fue miembro de varios grupos de pop y rock hasta llegar a Santiago de Compostela.

En aquel momento, comenzó a componer sus canciones y actuar en los locales de la zona vieja. El cantautor grabó su primero disco, 'De ida', girando por todo el país y con cerca de tres mil copias distribuidas por España.

Suárez ganó el Certamen de Jóvenes Cantautores Burgos en el año 2006. Además, también recibió el primer premio a la mejor letra en el Certamen de Cantautores Elche y en el Certamen Descubre la Región de Murcia.

El cantante se trasladó a Madrid, donde conoció a Tontxu, también cantautor y productor del nuevo disco de Andrés, 'Maneras de romper una ola'. El álbum vendió casi cinco mil copas, sin apenas promoción, lo que le llevó a recorrer numerosas salas de conciertos de toda España.

Actualmente, Andrés Suárez tiene un total de 13 álbumes publicados en su discografía: De ida (2002), Maneras de romper una ola (2007), Piedras y charcos (2010), Cuando vuelva la marea (2011), Canciones que nunca debí componer (2012), Moraima (2013), Mi pequeña historia (2015), Desde una ventana (2017), Sesiones Moraima (2019), Andrés Suárez (2020), Viaje de ida y vuelta (2023) y Lúa (2026).

El cantautor también ha escrito y publicado dos libros. El primero de ellos se lanzó en 2017, 'Más allá de mis canciones', y el segundo en 2021, 'A través de los ojos'. Este último es un libro de relatos, más íntimo y poético.