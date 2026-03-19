TELEVISIÓN
La carrera de Andrea Duro: actriz, modelo y nueva invitada de Pasapalabra
Cada semana, cuatro famosos acuden al plató de Antena 3 para participar en el famoso concurso
Roberto Leal recibe a cuatro nuevas caras al concurso que presenta en Antena 3. Pasapalabra es conocido por combinar cultura y entretenimiento, un formato que lo ha situado como referente en la televisión de España.
Cada semana, cuatro famosos acuden al plató para participar en el concurso. Los invitados forman parte de ambos equipos, azul y naranja, con el objetivo de sumar el máximo de segundos posibles para la prueba final del Rosco.
Andrea Duro (Fuenlabrada, Madrid, 1991) comenzó sus estudios de interpretación en la escuela de Juan Carlos Corazza. Al mismo tiempo, cursó varios cursos de interpretación con Lorena García y El Almacén.
La actriz empezó su trayectoria profesional con tan solo quince años, cuando formó parte del reparto de 'Cuestión de sexo'. No obstante, saltó a la fama por interpretar el personaje de Yoli en la serie 'Física o química'.
La serie fue un éxito de audiencia y Duro permaneció en ella hasta que finalizó en 2011, durante siete temporadas. Poco antes de terminar, la intérprete debutó en la gran pantalla con la película taquillera 'Tres metros sobre el cielo'.
Después de esta experiencia, Andrea Duro se incorporó al elenco de la telenovela 'El secreto de Puente Viejo' (Antena 3). En 2012 estrenó la película 'Promoción fantasma', junto a Raúl Arévalo y Anna Castillo.
Un año más tarde, estrenó otro largometraje: 'Al final todos mueren'. Por otro lado, participó de forma episódica en la serie 'Gran Hotel'. En 2014, la intérprete volvió a participar en una serie de sobremesa tras fichar por 'Amar es para siempre' (Antena 3).
En televisión, ese mismo año participó en la miniserie 'El Rey' (Telecinco). También trabajó en la adaptación española de 'Perdona si te llamo amor' y la cinta 'Por un puñado de meses'. En los últimos años, Duro ha actuado en proyectos como 'Olmos y Robles', 'Los miércoles no existen' y 'La catedral del Mar', entre otros.
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