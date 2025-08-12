La carrera de Alfred García: 'Operación Triunfo', 'Eurovisión' y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Cada tres programas, 'Pasapalabra' renueva sus invitados presentes en el plató de Antena 3. Roberto Leal recibe a cuatro nuevos famosos en el concurso, dispuestos a responder sus preguntas sobre cultura general y entretenimiento.

Estas celebridades tendrán que ayudar a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, añadiendo segundos al cronómetro final del Rosco. En este contexto, esta semana visitan el formato Isabel Moreno, Alfred García, José Lamuño y Cecilia Gómez.

Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997) es un popular cantante, compositor y productor musical. Durante su juventud, comenzó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Internacional de Cataluña, mientras cursaba el nivel superior de jazz y música moderna en el Taller de Músics de Barcelona.

Desde su infancia, ha tocado varios instrumentos musicales. En el conservatorio estudió trombón, pero también toca de forma autodidacta la guitarra, la batería y el teclado. Con tan solo catorce años, comenzó a cantar en bares musicales de Palafrugell, Palamós y Castillo de Aro.

Un año más tarde, publicó su primer disco, 'Beginnig'. Con diecisiete años grabó su primer sencillo, dentro del proyecto musical y cultural 'La Capsa', producido también por el músico argentino Esteban García y ganando el premio del público en el festival Cara B.

Alfred García en la presentación del ’Benidorm Fest 2023’ en Prado del Rey. / RTVE

En este punto, decidió participar en las audiciones a ciegas de 'La Voz', aunque no fue seleccionado por ningún coach. No obstante, Alfred García fue seleccionado poco después para entrar en la academia de 'Operación Triunfo'.

El catalán fue finalista del concurso, y escogido para representar a España en el Festival de Eurovisión de 2018 junto a Amaia. Posteriormente, publicó su primer álbum de estudio y realizó su primera gira en solitario.

Además de 'OT', Alfred ha participado en otros concursos musicales como 'La mejor canción jamás cantada', 'Benidorm Fest 2023', 'Tu cara me suena' y 'Dúos increíbles'.