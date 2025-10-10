La carrera de Álex O'Dogherty: actor y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra' da la bienvenida a cuatro nuevos invitados. Los famosos intentarán sumar segundos al cronómetro final del Rosco, respondiendo a las preguntas de Roberto Leal. En esta ocasión, el concurso recibe a Natalia Sánchez, Javi Martín, Alicia Borrachero y Álex O'Dogherty.

Alejandro O'Dogherty (San Fernando, 1973) es un popular actor y humorista español. Durante la secundaria, decidió ser actor y se apuntó al taller de teatro en el instituto IES Isla de León.

Al terminar B.U.P, fue a estudiar el C.O.U a Estados Unidos. En su regreso a España, comenzó a estudiar filología. No obstante, poco después se trasladó hasta Londres. En la capital inglesa comenzó a cantar en el Metro de Londres junto a un amigo.

Con 20 años se inscribió en el Centro Andaluz de Teatro, donde se formó en canto, baile e interpretación durante cuatro años. Desde entonces, comenzó su carrera como actor de forma local y entró en la plantilla de monologuistas de Paramount Comedy.

En Canal Sur, comenzó participando en series como 'El Séneca', 'Plaza Alta' o 'Castillos en el Aire', además, fue presentador de 'CortaelRollo'. Tras su debut como 'stand up', pasó a la televisión nacional con 'Padre Coraje', 'Esencia de poder' y 'Un paso adelante'.

Durante los siguientes años, O'Dogherty participó en múltiples series de éxito como 'El comisario', Hospital Central', 'Aquí no hay quien viva' o 'Aída'. Sin embargo, el andaluz saltó a la fama con su rol en Camera Café.

Alex O'Dogherty es conocido por interpretar el papel de Arturo Cañas Cañas en la serie 'Camera Café'. Posteriormente, también ha hecho personajes populares como Alfredo Escobar en 'Doctor Mateo' o el alcalde de 'Olmos y Robles'.

En la gran pantalla, destaca su participación en 'El Portero', 'Azul oscuro, casi negro', 'El Reino de los Cielos', 'Alatriste', 'Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra' y 'Camera Café, la película'.