Carrefour pone patas arriba la Navidad: descuentos en estos imprescindibles

Carrefour da el pistoletazo de salida a la Navidad con una campaña marcada por los descuentos y los productos gourmet, con el objetivo de convertirse en el favorito de los consumidores en estas fechas. ¿El objetivo? Hacer ahorrar a sus compradores hasta un 10% en los productos típicos.

La famosa cadena francesa se ha anticipado a la llegada de unos 40 millones de clientes en sus tiendas y se prepara para el reto con una selección de 370 artículos especiales dedicados a la época navideña, entre los que destacan 40 novedades en su colección gourmet.

La gran apuesta de Carrefour para liderar la Navidad se materializa en una cesta de productos típicos cuyos precios se sitúan un 5% por debajo de la media del sector. Si se suman las ventajas de ser socio de El Club Carrefour, el mayor programa de fidelización de España, el ahorro puede llegar a un 10%.

Así, los clientes podrán disfrutar de sus cenas y comidas navideñas “al mejor precio”, según su directora ejecutiva, Elodie Perthuisot, en la celebración que la cadena de supermercados realizó recientemente en uno de sus centros de San Sebastían de los Reyes en Madrid.

Estas ofertas de Carrefour recogen 25 productos imprescindibles, desde turrones y bombones gourmet hasta mariscos, jamón, vinos y espumosos. La idea es que todas las comidas y cenas navideñas puedan realizarse con estos productos en descuento.

La magnitud de la campaña queda patente en los números que prevén comercializar esta Navidad: 11.000 toneladas de marisco, 2 millones de kilos de ibéricos, 1 millón de roscones de reyes, 2 millones de panettones y 850 toneladas de uvas para la Nochevieja.

Carrefour también apuesta por la tecnología para estas Navidades con su asistente inteligente ClubIA, capaz de recomendar los regalos más buscados, como libros firmados, jerseys festivos y gadgets tecnológicos. Además, no faltan los guiños a la cultura pop y las novedades, como los turrones inspirados en icónicas marcas de dulces.