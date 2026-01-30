Carrefour lanza nuevo cupón de descuento por tiempo limitado: ahorra hasta 60 euros con este código

La cuesta de enero está llegando a su fin, pero esto no quiere decir que sea crucial prestar atención a cualquier promoción que nos permita ahorrar algo de dinero que podamos utilizar en otra cosa. Y, precisamente, Carrefour ha estrenado una en la que podremos usar un cupón por tiempo limitado.

Este último nos permitirá ahorrar hasta un total de 60€ en compras que hagamos a través de su tienda online. Para ello, tendremos que introducir el siguiente código al finalizar el proceso de compra: SUPER60FEB.

Eso sí, para poder sacarle el máximo partido a este código, debemos tener en cuenta que esta promoción se divide en tres pautas diferentes. Es decir, no ahorraremos 60€ de golpe, sino de forma progresiva:

15€ de descuento en el primer pedido (válido hasta el 21 de febrero)

(válido hasta el 21 de febrero) 20€ de descuento en el segundo pedido (válido hasta el 14 de marzo)

(válido hasta el 14 de marzo) 25€ de descuento en el tercer perdido (válido hasta el 14 de marzo)

Eso sí, el único requisito que tendremos que cumplir para poder acceder a estos descuentos en la tienda online de Carrefour es que cada uno de los pedides supere los 100€ en total y sea la primera vez que hagamos un pedido en la cadena.

Por tanto, nos encontramos ante unos cupones que son ideales en caso de que tengamos que hacer una compra de carácter semanal o incluso mensual, donde podremos ahorrar algo de dinero gracias al código compartido más arriba.

Por otro lado, esta promoción también resulta óptima a la hora de adquirir productos de electrónica a un coste reducido, dado que el precio de muchos de ellos supera los 100€ en muchos casos.

Por último, es esencial recalcar que este cupón especial no es acumulable con respecto a otras promociones que haya vigentes en Carrefour, lo cual limitará la cantidad máxima de dinero que podremos haorrar en nuestras siguientes compras.