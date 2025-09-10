Carrefour frente a Mercadona: una familia revela quién gana en la compra del mes

La tendencia es clara: cada vez es más caro realizar la compra de la semana en supermercados. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una encuesta que señala que los alimentos se han encarecido un 33% en los últimos 4 años, una subida excesiva que perjudica a los consumidores.

Es por ello que muchas personas deciden ir cambiando de supermercado hasta encontrar aquel establecimiento en el que es posible ahorrar varios euros, sin necesidad de tener que ir de tienda en tienda.

Mar, una tiktoker residente en Barcelona, ha compartido en su cuenta una comparativa de lo más interesante que pone frente a frente a Carrefour y Mercadona, dos de las cadenas de supermercados más populares en España.

"Decidimos haceros caso y probar en Carrefour a ver qué tal nos iba", comenzó diciendo la creadora de contenido, pero su conclusión te sorprenderá: "no vuelvo a Carrefour".

Para demostrar su resultado, la familia compró en Carrefour los mismos productos que había adquirido el mes anterior en Mercadona: embutidos, fuet, chorizo, chóped, galletas, zumos, pasta... Además de productos de limpieza y comida para perros: "no ha ido muy bien".

Si en Mercadona gastaron el mes anterior 271,43 euros, en Carrefour en su última compra, por los mismos productos, pagaron 304,81 euros, sumando 60,32 euros de carnicería, elevando el ticket a más de 363 euros.

"Puede que hayamos mejorado en calidad de alimento, pero sin duda es la compra más cara que hemos realizado hasta el momento", asegura Mar, prometiendo que nunca volvería a Carrefour si no fuese estrictamente necesario: casi 100 euros de diferencia su le sumamos también fruta y verdura que no le parece normal a la tiktoker.

Aunque muchos crean que Mercadona es el supermercado más caro de España, lo cierto es que depende siempre de los productos que suelas llevarte a casa contigo.