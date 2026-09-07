Carolina Yuste confirma su relación con Bellerín

Héctor Bellerín está atravesando por uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. El futbolista del Real Betis es un fijo en el once titular de Manuel Pellegrini y en el último partido ante el Real Madrid dio una lección de compromiso total, sin dejar que Vinicius se escapara en ningún momento del encuentro.

El partido de Bellerín estuvo en boca de todos y el creador de contenido madridista Iñaki Angulo perdió los papeles contra el ex del FC Barcelona, aunque en ningún momento citó su nombre: "Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea..., que es rojo, que vota socialismo. No voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo".

La declaración no pasó desapercibida para Borja Iglesias, excompañero de Bellerín en el Real Betis, quien contestó al youtuber a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

"Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza! Es la primera vez que veo a esta persona, pero lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo", escribió en la red social de Elon Musk.

Hace unas horas, la pareja de Bellerín, Carolina Yuste, compartió en Instagram una imagen de varias camisetas del futbolista del Real Betis con el objetivo de defenderlo de los ataques homófobos que ha sufrido, tal y como contó Javi Hoyos en TikTok.

El creador de contenido empezó diciendo que las declaraciones del creador de contenido "no tienen ningún tipo de justificación".

Con este mensaje, lo más sorprendente es que Yuste confirma su relación con el futbolista del Real Betis, con quien comenzó a salir a mediados de junio, según reveló el medio de comunicación 'Semana'.

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"Hasta ahora, no nos habían mostrado nada que confirmara que estaban juntos. La revista 'Semana' les había pillado hasta tres veces besándose, pero Carolina ha publicado esta imagen de la camiseta de Héctor Bellerín, con un ojo guiñado, mostrándole todo su apoyo al futbolista", aseguró Hoyos.