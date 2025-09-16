Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, acusa sin filtros al exministro: "No era consciente de que estaba recibiendo ese maltrato"

Hace unos meses que el escándalo conocido como el 'Caso Koldo' salió a la luz. Este se refiere a una serie de presuntas prácticas corruptas que han salpicado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La exmujer de Ábalos, Carolina Perles, se ha convertido en una figura clave en el desarrollo del caso, ya que ha proporcionado información crucial de las actividades de su exmarido y su entorno.

Hace unos días se emitió la primera entrega de 'El precio de...' en la que Carolina aseguró que, "desgraciadamente", cuando Koldo García llegó a la vida de su marido, "fue un antes y un después".

Perles definió a Koldo García como "matón, portero de puticlub" y le acusó de grabar conversaciones y "vender a la persona que le ha dado todo".

Además, declaró que estaba segura de que el exasesor "era el topo" de Santos Cerdán, que le llevó al Gobierno "para maniobrar" y que "su objetivo era tener controlado a José Luis en todo momento".

En la segunda entrega del programa, Carolina Perles acusó al exministro de Transportes de recurrir siempre a la mentira para salir ileso: "Ante todo tengo que decir que el señor Ábalos es muy mentiroso, falta a la verdad de todos los españoles y a mí. Él siempre hasta que no le pones la verdad ante sus ojos te dice que es mentira".

La mujer relató que descubrió que tenía una aventura y quiso saber la verdad: "Me llegó una foto de él con una persona, le pregunté que si estaba con él y me lo negó hasta que se lo enseñé y ya confesó".

Perles no dudó en estallar contra él: "Mientes, señor Ábalos, manipulas la información e insultas a la inteligencia. No te voy a consentir que un informe pericial que me lo hicieron aconsejada, que es cuando empecé a darme cuenta de todo lo que a mí se me había hecho. Hasta entonces, no era consciente de que estaba recibiendo ese maltrato… que usted banalice eso… como poner los cuernos a las mujeres".